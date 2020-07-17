"Это проблема России". Почему Киев не исполняет Минские соглашения

Официальный Киев не раз выражал желание пересмотреть Минские соглашения. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба почему-то назвал их реализацию "хотелками России". В Берлине и Москве к таким дипломатическим новациям отнеслись, мягко говоря, без восторга. Кто убеждает офис президента в необязательности подписанных пять лет назад международных документов и каковы их реальные перспективы — в материале РИА Новости.

Очередной срыв

Президент Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель в телефонном разговоре 15 июля обсудили высказывания украинских чиновников о пересмотре "Минска-2". И сошлись на том, что "линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс".

Тем временем в Донбассе продолжаются бои, противники традиционно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. По информации самопровозглашенной Донецкой народной республики, 13 июля диверсионно-разведывательная группа ВСУ подорвалась на минах. Один военнослужащий погиб, украинская сторона не эвакуировала тело, погибшего вынесли с минного поля ополченцы.

На следующий день в Донецке сообщили о четырех артиллерийских ударах ВСУ по населенным пунктам. Информацию подтвердила и ЛНР. "Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и сел Логвиново и Березовское, — говорилось в сводке Луганского инфоцентра. — Огонь вели 120-миллиметровые минометы и боевые машины пехоты БМП-2".

CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine Военнослужащие ВСУ на востоке Украины

Киев, наоборот, утверждал, что стреляют со стороны республик Донбасса. "В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-миллиметровых минометов", — заявила пресс-служба Минобороны.

"Сценарий Кремля"

Вторые Минские соглашения, кроме прекращения боевых действий, предусматривают обмен пленными и проведение местных выборов под наблюдением ОБСЕ. Документ в феврале 2015 года согласовала "нормандская четверка" — лидеры России, Украины, Германии и Франции. Потерпев военное поражение в Донбассе, Киев эти условия принял, но политические договоренности не выполняет, откровенно затягивая время.

С приходом к власти Зеленского тактика Украины не изменилась. Так, на этой неделе пропрезидентская фракция "Слуга народа" предложила проект постановления о том, что выборы в республиках Донбасса должны назначаться особым законом. Депутат фракции "Голос" Роман Лозинский этот документ внимательно изучил.

© РИА Новости / Виктор Толочко Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске

И возмутился, разглядев здесь "сценарий Кремля". Потребовал срочно собрать комитет, чтобы изменить законопроект. В результате в среду, 15 июля, Рада приняла постановление о местных выборах в стране, кроме "отдельных районов Донецкой и Луганской областей", где голосование возможно лишь после "после прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, <…> выведения российских оккупационных войск, их военной техники, <…> возобновления полного контроля Украины над государственной границей".

Ультиматума не было

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально не отказывается от "Минска-2", но подчеркивает: никто не вправе ждать от Киева выполнения обязательств, пусть и подписанных представителями Украины. Логических противоречий в такой позиции он не усматривает.

Журналисты поинтересовались у него, ставила ли делегация России на последней встрече ультиматум по особому статусу Донбасса. Он ответил: "Ультиматума не было и быть не могло".

© РИА Новости / Валерий Мельников Разрушенный дом в Донецке

Но исполнять Минские соглашения Киев по-прежнему не спешит. "Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России", — отметил Кулеба. И добавил: "У нас не бюро удовлетворения "хотелок" других стран".

Понять, чего хочет Киев

Выступление Кулебы — еще одно звено в цепочке заявлений украинских чиновников, по сути, отказывающихся от "Минска-2". Вопрос о намерениях Киева возник и на июльской встрече политических советников глав государств "нормандской четверки".

По словам представителя Кремля Дмитрия Козака, стороны вплотную приблизились к конкретным мерам по прекращению огня. Но много времени уходит на то, чтобы понять украинских чиновников.

"В последнее время из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных главных должностных лиц, о назначении Минских соглашений", — осторожно прокомментировал Козак изменения в риторике партнеров.

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс

В марте Владимир Зеленский пообещал через год выйти из "нормандского формата", если ситуация в зоне конфликта не изменится. В июне глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко выразился в том смысле, что "Минск" — всего лишь рекомендации. И уже после берлинской встречи вице-премьер Алексей Резников "внес ясность": эти соглашения, по его словам, потеряли актуальность. И "западные партнеры" должны помочь в их пересмотре. Козак расценил это как сигнал о возможном отказе Киева от минских договоренностей.

В Кремле реагировали сдержанно. "Выход Украины из минского комплекса мер, очевидно, не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, уточнив, что "насильно мил не будешь". "Мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс​", — предупредил Песков.

Будет сложно

"Минские соглашения не в интересах Украины. Если бы нынешняя власть обладала волей, то подписавшего их Порошенко привлекли бы к ответственности за госизмену", — объясняет точку зрения националистов украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Внешней политикой Киева, продолжает он, руководит глава офиса президента Андрей Ермак, который постоянно колеблется, пытаясь занять выгодную позицию на международной арене. "То что-то обещает представителям Трампа, то встает на сторону его соперника Джо Байдена", — приводит пример собеседник.

Кроме того, на решения офиса президента повлиял Михаил Саакашвили: внушил окружению Зеленского, что на выборах в США победит Байден. А значит, можно продолжать игру Порошенко — то есть не выполнять политическую часть "Минска".

© РИА Новости / Стрингер Участники митинга оппозиции у здания администрации президента Украины в Киеве с требованием отказаться от переговоров с Донбассом. Март 2020

По мнению украинского политтехнолога Андрея Золотарева, команда Зеленского "мечется между собственными избирателями и агрессивным меньшинством, которое чертит для правительства красные линии". "Переступать их власти боятся, но рано или поздно это заведет в тупик. Киев не может ни выйти из Минских соглашений, ни выполнить их", — полагает эксперт.

В таких условиях мирный процесс в регионе заморозится, считает Золотарев. "Полномасштабной войны в Киеве не хотят, но и нет воли к мирному урегулированию", — отмечает он.