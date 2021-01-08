Это признание! Американскому флоту приказано действовать агрессивно против русских кораблей

Автор:

Александр Цыганов

Американское Министерство обороны, пишет английское издание The Guardian, предупредило в своём новом докладе, что военно-морские силы США станут более агрессивно действовать против российских и китайских кораблей. Причина? Ну как же: "Основанный на правилах международный порядок снова подвергается нападению", а Россия и Китай являются "решительными соперниками" США, которые несут самую реальную стратегическую угрозу для Америки в долгосрочной перспективе. Поэтому кораблям ВМС США было приказано принять в расчёт проанализированные тактические риски и занять более агрессивную позицию во время выполнения операций.

На языке родных осин

В переводе с варварского волапюка это означает: Пентагон дал добро американским кораблям действовать ещё более провокационно и нагло. Как в тех российских водах, которые Вашингтону угодно объявить "международными", так и в прилегающих к Китаю акваториях, которые в Пекине справедливо рассматриваются как стратегически необходимые. Как то: Северный морской путь у нас и Южно-Китайское море у соседей. Для китайцев то море – единственное окно к энергетическим ресурсам Ближнего Востока, ну а СМП для нас вообще свой двор. Это как сосед по даче потребует предоставить ему вашу дорожку от крыльца до колодца, потому как ему так ближе до магазина за пивом бегать.

Но такой перевод с нагло-саксонского на язык родных осин требует и собственного ответа: а будет ли чем пройтись соседу по наглой роже? Сможет наш флот – как культурно выражаются эксперты, компактный – противопоставить что-то реальное первой военно-морской мощи мира? А ведь этого у американцев не отнять…

А ведь по словам того же Шойгу, в 2020 году на 15% возросла "интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских боевых самолётов и кораблей вблизи российских границ". Причём "наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе". Парируют ли эту активность упомянутые министром обороны "140 походов во все стратегически важные районы Мирового океана"?

Сколько получил наш флот

По состоянию на 21 декабря – точнее, по цифрам, которые в тот день обнародовал министр обороны России Сергей Шойгу, – "военно-морской флот получил две современные подводные лодки, семь надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения".

Про вдохновляющие данные, что "по количеству береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" вышли в этом году на показатель 74% от потребности", пока промолчим. Как и про то, что в боевом составе ВМФ сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада. Сосредоточимся пока строго на корабельном составе. Ибо понятно, что если дело дойдёт до "Балов" и "Бастионов", оно к тому времени дозреет и до "Ярсов" с "Авангардами". А вот есть ли что-то, что действительно воспретит американским ВМС "более агрессивно действовать" в зонах наших национальных интересов? Что позволит тому же Шойгу изобразить неподдельное изумление в ответ на вопрос, куда пропал USS DDG такой-то, беззаветно демонстрировавший свободу мирового судоходства в проливе Вилькицкого?

Что же, давайте глянем.

В целом командование ВМФ заявляло о примерно 40 переданных в этом году флоту вымпелах. Это не только те 29 единиц, о которых говорил министр обороны, а вообще все вымпелы разных классов, включая вспомогательные суда.

Это много, по мнению ведущих экспертов по флоту, высказавших своё мнение Царьграду. Как водится, это меньше, чем хотелось бы – по крайней мере, морякам, – и это даже меньше, чем планировалось. Но это – реально уровень, позволяющий рассуждать о делах флота с определённым оптимизмом, отметил один из таких специалистов, дотоле не раз вздыхавший в ходе комментариев.

Что получил наш флот

Официально считается, что с этими сдачами – включая те, что сделались только что, "под ёлочку" – флот России достиг или, во всяком случае, совсем приблизился к вожделенной цифре в 70% доли новых образцов вооружения в составе ВМФ.

Одним из важнейший рубежей здесь стало включение в состав Северного флота нового стратегического подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир". Нового, можно сказать, в квадрате: это – первый представитель обновлённого проекта 955А "Борей". Говоря на языке Пентагона, это корабль типа "Прощай, Америка": 16 баллистических ракет Р-30 "Булава" с 6–10 ядерными боеголовками на каждой позволят обойтись без дноуглубительных работ на месте бывшего федерального округа Колумбия.

Вторым рубежным событием можно назвать долгожданное принятие в состав ВМФ первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Не то что океанская мощь русского флота стала теперь подавляющей – два фрегата и есть всего два фрегата. Да и жданность была воистину долгой. Но важно тут другое: вход в строй этого корабля символизирует преодоление кризиса с импортозамещением по двигательным установкам, и есть основания полагать, что третий корабль этого типа "Адмирал Головко" и дальнейшие "адмиралы" будут выпускаться по ритмичному графику.

Третий рубеж – передача флоту второго большого десантного корабля проекта 11711 "Пётр Моргунов" типа "Иван Грен". Рубеж-итог, так сказать: на том не слишком удачный базовый проект 11711 завершён, и новые БДК будут создаваться – уже строятся – на его обновлённой версии типа "Владимир Андреев". Но флотские сегодня с интересом ожидают развития дел со строительством двух совсем новых УДК проекта 23900 типа "Иван Рогов", два первых из которых были заложены тоже в этом году на заводе "Залив" в Керчи. Это – наш ответ на глупо отнятые у нас французами "Мистрали": до 1000 морпехов и 75 единиц бронетехники в десанте и до 16 вертолётов для их поддержки. Можно сказать, и вертолётоносцы. Проблема ранее была опять-таки с энергетическими установками, которым, понятно, нужна серьёзная мощность, чтобы двигать подобные десантные корабли, но выход и тут, насколько известно, найден.

Кроме того, специалисты обратили внимание на приём в состав флота новейших корветов, в частности корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", малых ракетных кораблей, патрульных кораблей, тральщиков, катеров разных типов и назначения.

Флот получил также вспомогательное океанографическое судно "Академик Александров" проекта 20183, два малых гидрографических судна, малый буксир проекта 23470 "Сергей Балк". Ещё несколько кораблей прошли глубокую модернизацию, как, например, большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников", переведённый теперь в категорию фрегатов с вооружением ракетными комплексами "Уран" и "Калибр".

Таким образом, только крупных боевых кораблей в составе флота на данный момент насчитывается более 60 единиц. Всего же надводных боевых кораблей и катеров насчитывается 218 вымпелов, подводных лодок – 70, включая 12 атомных подлодок с баллистическими ракетами, 9 атомных подлодок с крылатыми ракетами, 17 многоцелевых атомарин и 8 атомных субмарин специального назначения.

Что ответить злым языкам?

Достаточно? Или правы злые языки, утверждающие, что если не брать подводный флот, то на воде у России флот в основном "москитный", мелкий; из серьёзного – два фрегата да один крейсер типа "Орлан" – мощный, но требующий модернизации крейсер "Пётр Великий". Береговая, мол, охрана, а не флот. А за словами победных рапортов стоит то, что целый ряд кораблей ушли строительством вправо, в лучшем случае на 2021 год, провалена программа сдачи даже новых атомных подлодок, а уж береговая инфраструктура просит в лучшем случае слов утешения, а в худшем заслуживает рыданий…

Так? На этот счёт Царьград поинтересовался у человека, внимательно и ответственно анализирующего, в том числе и по профессиональным обязанностям, то, что происходит с нашим флотом и вокруг него.

"Конечно, положение с военным флотом улучшается, – заверил специалист. – Заказ также прочертили хороший. Не вижу в этом плане поводов для пессимизма".

Ну, по планам у нас всегда хорошо. Но флот-то у нас – он океанский или так себе, прибрежный?

Конечно, океанский, как иначе! – оборвал скептические поползновения эксперт. Но не смог не добавить: – Иное дело, что с надводным флотом, а именно с кораблями дальней океанской зоны пока плоховато. Тут мы ничего не ввели, кроме одного фрегата. Но вот сейчас решили "Ушакова" отправить на модернизацию, на капитальный ремонт. Ещё такой же эсминец на ТОФе есть, на Тихом океане. Определилось, чтобы пораньше ремонт "Кузнецова" закончить.

Правда, со стратегическим планированием на флоте неважно, флот всё-таки, точнее, его руководство, командование – сведено до провинциального уровня. Оно сидит в Питере, офицеры половину времени проводят в поездах и, приезжая в Москву, выглядят так, как ходоки к товарищу Ленину. Это не есть хорошо", – заметил эксперт.

"Радикальных прорывов не случилось, но и оснований для пессимизма нет, – ещё раз подчеркнул собеседник Царьграда. – Денег на флот выделяется достаточно приличное количество. И в любом случае в этом году у флотских гораздо больше оснований для оптимизма, чем в прошлом".