Это презрение не затмит даже угроза России: Экс-глава Пентагона попенял американцам

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис убежден – Россия является главной внешней угрозой для страны. По словам, экс-главы Пентагона Вашингтону следует активнее сдерживать как Москву, так и Пекин. В Китае также, отметил министр, авторитарное правление противоречит интересам других стран.

При этом, добавил Мэттис, есть еще более губительное для страны, чем внешние угрозы. По мнению экс-министра, есть две причины, которые могут обернуться серьезной опасностью внутри страны, передает "Утро.ру".

В частности, указал он, будущим поколениям американцев так или иначе что-то придётся делать с огромным долгом страны. Ну а вторая причина – моральная. По словам Мэттиса, в США люди стали злыми, недружелюбными по отношению друг к другу. В результате это приведет к тому, что американцы, которые не могут договориться между собой по мелочам, не смогут противостоять внешнему врагу.

"Это растущее презрение между американцами, которые имеют разные мнения. Если мы хотим, чтобы эта страна выжила, нам придется работать вместе. Этого нельзя избежать. Так устроена демократия", – сказал экс-министр обороны США в интервью Fox News.

Как ранее сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп отправил Мэттиса в отставку за то, что тот не поддержал его план по Сирии.