Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вассерман раскрыл причину хамства США: "Внешней политики нет, думают только...
В ответ на отказ провести внеочередные выборы, Джонсон отправил палату общин в &...
Почему Украина выдала России «ценного свидетеля» по сбитому малайзийскому боингу
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона ЕЛЬЦИНЫМ!
Главная / В мире

Это презрение не затмит даже угроза России: Экс-глава Пентагона попенял американцам

10 сентября 2019, 06:09  •  259 • В мире
Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия является главной внешней угрозой для США. Однако еще больше американцев должны тревожить даже не внешние, а внутренние проблемы, отметил он. По словам экс-министра, наиболее пугающим в этой связи предстает "растущее презрение между американцами".
Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис убежден – Россия является главной внешней угрозой для страны. По словам, экс-главы Пентагона Вашингтону следует активнее сдерживать как Москву, так и Пекин. В Китае также, отметил министр, авторитарное правление противоречит интересам других стран.
При этом, добавил Мэттис, есть еще более губительное для страны, чем внешние угрозы. По мнению экс-министра, есть две причины, которые могут обернуться серьезной опасностью внутри страны, передает "Утро.ру".
В частности, указал он, будущим поколениям американцев так или иначе что-то придётся делать с огромным долгом страны. Ну а вторая причина – моральная. По словам Мэттиса, в США люди стали злыми, недружелюбными по отношению друг к другу. В результате это приведет к тому, что американцы, которые не могут договориться между собой по мелочам, не смогут противостоять внешнему врагу.
"Это растущее презрение между американцами, которые имеют разные мнения. Если мы хотим, чтобы эта страна выжила, нам придется работать вместе. Этого нельзя избежать. Так устроена демократия", – сказал экс-министр обороны США в интервью Fox News.
Как ранее сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп отправил Мэттиса в отставку за то, что тот не поддержал его план по Сирии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



259
Источник
Похожие новости
09 сентября 2019, 17:09
Антибиотики или фастфуд? Один из самых агрессивных видов рака "помолодел" - ученые
09 сентября 2019, 20:24
"Это неточно": ЦРУ опровергло вывоз из России ценного "крота" из окружения Путина
09 сентября 2019, 13:54
Дайджест СМИ: Трамп отменил переговоры с Афганистаном, во Франции от жары погибло более тысячи человек
09 сентября 2019, 23:39
"Путин стоял за этим": Сами британцы ужаснулись спектаклю по мотивам смерти предателя Литвиненко
09 сентября 2019, 23:39
"Я чувствую, что разваливаюсь на части": Ким Кардашьян поставили страшный диагноз
10 сентября 2019, 06:09
В ответ на отказ провести внеочередные выборы, Джонсон отправил палату общин в "вынужденный отпуск"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2019, 06:09
Жив и дом прикупил: СМИ нащупали след "ценного шпиона" США, вывезенного из ...
10 сентября 2019, 02:54
Почему Украина выдала России «ценного свидетеля» по сбитому малайзийскому боингу
10 сентября 2019, 06:09
"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объясни...
10 сентября 2019, 02:54
Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели "узников Кремля"
10 сентября 2019, 02:54
"ЦРУ прекрасно ответило": Трамп поделился своими соображениями по поводу &q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2019, 10:39
"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судьбу Савченко
07 сентября 2019, 14:39
Что не так с этим обменом
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
09 сентября 2019, 07:24
Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эксперты?
03 сентября 2019, 11:39
"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать Вайкуле из-за русского языка
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.