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"Это позор!": Жириновский заявил о проигрыше Лукашенко

10 августа 2020, 12:45  •  279 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер потерял шанс красиво закончить карьеру
Последние события в Белоруссии показали, что Александр Лукашенко потерял поддержку всех слоев общества и проиграл страну. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Он проиграл не только молодежь, но и среднее, и старшее поколение, не только гражданских, но и тех, кто в погонах, – всю страну", – написал политик в "Телеграм".
Жириновский похвалил белорусов, восставших против диктатуры. При этом действия властей и силовиков назвал "дикостью и позором".
Накануне, 9 августа, в Белоруссии прошел основной день голосования за президента. По предварительным данным, с огромным отрывом победил остающийся на этом посту с 1994 года Лукашенко.
Глава государства уже выступил утром 10 августа, заявив, что приоритетом политики должны оставаться люди, передает "ФедералПресс". Между тем накануне силовики Белоруссии жестко подавляли уличные протесты: против людей применялись шумовые гранаты, резиновые пули. Многих активистов задержали. Сообщается о погибших. В штабе основного соперника Лукашенко Светланы Тихановской уже заявили, что их данные не совпадают с озвученными ЦИК.
Ранее Жириновский предупреждал, что объявление о победе Лукашенко может вызвать бунт в Белоруссии, и рекомендовал бессменному лидеру соседнего государства уйти красиво.

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