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Это позор: Трамп и его главный противник объявлены "проектами Путина"

24 февраля 2020, 08:54  •  127 • Аналитика
© AP Photo / Jae C. Hon
Кандидат в президенты США демократ Берни Сандерс. Архивное фото
Самый популярный политик-демократ, победитель очередных партийных выборов в Неваде и лидер опросов на осенних президентских выборах в США сенатор Берни Сандерс заявил, что президент России Владимир Путин не является его другом, и обвинил российского лидера в том, что тот — "бандит-автократ".
Самое интересное в этой истории заключается в том, что самому Сандерсу эта вербальная эскапада никак не поможет избавиться от статуса "агента Путина", который он получил из-за кампании по дискредитации, организованной против него американскими СМИ и некоторыми представителями силовых структур. Важным побочным эффектом абсурдной ситуации, которая сложилась в американском инфополе из-за антироссийской истерики, будет острый приступ колоссального национального унижения, которое, возможно, предстоит пережить заокеанским избирателям: если оскандалившийся сенатор от Вермонта все-таки (несмотря на сопротивление истеблишмента Демократической партии) станет кандидатом в президенты, то перед американским обществом встанет неприятная перспектива "выборов без выбора". В случае если выбирать придется между Трампом и Сандерсом, избиратель внезапно обнаружит себя в ситуации выбора между политиками, оба из которых объявлены авторитетными СМИ и "источниками из спецслужб" фактическими агентами Кремля.
Сложно себе представить, как общество сможет сохранить хотя бы минимальное благоразумие и минимальное уважение к собственным силовикам и демократическими институтам в этом случае.
Особую пикантность сообщениям о том, что Россия занимается обеспечением электоральной поддержки сенатора-социалиста, который пытается стать кандидатом в президенты от Демократической партии, придает тот факт, что их появление в инфополе практически совпало с его победой на предварительных выборах в штате Невада. По оценкам американских экспертов, теперь его шансы на победу в рамках национального съезда Демократической партии, определяющего кандидата в президенты, значительно выросли.
Радио Sputnik сообщает: "Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс обошел оппонентов на кокусах демократов в Неваде. По данным американских СМИ, он набрал 47 процентов голосов. Это почти в два раза больше, чем у Джо Байдена, который стал вторым. Третье место досталось экс-мэру Саут-Бенда Питу Буттиджичу."
Однако в 2016 году уже была аналогичная ситуация — и тогда у Сандерса просто "украли" голоса на общенациональном партийном съезде, ибо партийная верхушка решила, что лучшим кандидатом все равно будет Хиллари Клинтон, а голоса рядовых избирателей и делегатов Сандерса не имеют значения.
...О том, что российские структуры пытаются помочь избирательной кампании вермонтского сенатора Сандерса, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники в американских силовых структурах. Как подчеркнуло издание, об этом российском вмешательстве были проинформированы американские законодатели, администрация Дональда Трампа и сам кандидат. Именно это, вероятно, заставило лидера опросов общественного мнения среди сторонников Демократической партии резко отмежеваться от любых симпатий к Кремлю (цитата по "Радио Свобода"): "В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина добрым другом. Он бандит-автократ, пытающийся уничтожить демократию и подавить недовольство в России. Разделяя нас, русские пытаются подорвать американскую демократию", заявил Сандерс, выступая перед своими сторонниками.
Проблема в том, что американские спецслужбы и русофобские американские СМИ, что называется, путаются в показаниях. Тем самым дискредитируя нарратив о российском вмешательстве даже в глазах тех легковерных избирателей, которые готовы поверить в то, что заокеанскую политическую систему можно взломать несколькими десятками аккаунтов в соцсетях. Совсем недавно The New York Times сообщила: в рамках закрытого брифинга в сенате США законодателям из комитета по национальной безопасности была предъявлена информация разведывательного сообщества о том, что Россия снова вмешивается в избирательную кампанию на стороне Дональда Трампа. Это вызвало крайне негативную реакцию в Белом доме. Более того, последовавшее увольнение исполняющего обязанности директора Национальной разведки Магуайра многие источники и эксперты связывают именно с желанием президента публично наказать высокопоставленного силовика за воскрешение тезиса "разведка доказала работу Трампа на Путина". Отметим, что никаких доказательств вмешательства со стороны Кремля в электоральный процесс сенаторам представлено не было (что признают даже источники The New York Times), несмотря на то, что и республиканские, и демократические сенаторы потребовали от разведсообщества конкретных фактов и примеров.
Сейчас история, в которую предлагается поверить рядовым американцам, усложняется: если верить всем источникам, то получается, что Кремль одновременно поддерживает и действующего президента, и наиболее популярного потенциального кандидата от Демократической партии. Такими темпами скоро окажется, что, по версии спецслужб, едва ли не все кандидаты являются российскими агентами влияния или бенефициарами российских кампаний поддержки в соцсетях и инфополе. Хорошо еще, что наши западные оппоненты не очень четко себе представляют органиграмму российских силовых структур. Но, возможно, мы еще увидим усложнение нарратива: например, Трампа объявят "кандидатом от ГРУ", а Сандерса — "кандидатом от СВР". Это только на первый взгляд кажется абсурдным предположением, но США сейчас идут семимильными шагами по дороге "украинизации", что замечают даже ведущие заокеанские СМИ. А значит, до превращения взаимных обвинений в "работе на Кремль" в стандартный (и полностью девальвированный) прием политической борьбы остался всего один шаг.
Нельзя не отметить, что та часть американской медиасферы и разведывательного сообщества, которая все еще способна чувствовать абсурдность происходящего и догадывается о том, что избиратели могут просто потерять доверие к политической системе в целом, пытается как-то выправить ситуацию.
CNN указывает на позицию советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена и на мнение своих собственных высокопоставленных источников в силовых структурах:
"Советник (президента Трампа. — Прим. ред.) по национальной безопасности Роберт О'Брайен раскритиковал в субботу информацию о том, что Россия вмешивается в выборы 2020 года на стороне президента Дональда Трампа. О'Брайен сказал, что он не видел никаких разведданных или анализа, которые бы поддерживали это утверждение, но источник сказал CNN, что с оценкой разведки все не так однозначно: "Разведывательные данные заключаются в том, что сейчас нет предпочтений". "Ни Берни, ни Трамп", — заявил высокопоставленный сотрудник национальной безопасности."
Впрочем, маловероятно, что попытки вменяемой части американского разведывательного и медийного сообщества как-то приглушить "российскую конспирологию" увенчаются успехом. "Украинские методы" борьбы с политическими оппонентами до такой степени нравятся многим в Вашингтоне, что отказываться от них никто не будет. Последствия этого массового применения токсичного информационного оружия для решения внутриполитических задач будут двоякими. Часть аудитории поверит в то, что Кремль может едва ли не "назначать" любого президента США, и это будет серьезным деморализующим фактором для рядовых граждан, а также фактором недоверия к политической системе. Другая часть аудитории придет к выводу, что собственным спецслужбам и СМИ доверять нельзя, ибо они пытаются использовать очевидно фейковую конспирологию о "российском вмешательстве" для обмана избирателей, что тоже будет деморализовывать рядовых граждан и снижать их доверие к государству.
Получается, что для того, чтобы окончательно подорвать американскую политическую систему, оппонентам США вообще ничего не надо делать: американские политтехнологи и медийщики, независимо от партийной принадлежности, отлично справятся самостоятельно.

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