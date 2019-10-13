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"Это позор для правовой системы Украины": Поклонская об угрозах Киева из-за ее визита в Турцию

13 октября 2019, 18:24  •  157 • В России

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская назвала угрозу со стороны украинской прокуратуры после визита депутатов в Турцию "позором для правовой системы надзорного органа".

Ранее прокуратура так называемой Автономной Республики Крым (структура, находящаяся на территории Украины и созданная в составе Генпрокуратуры страны после после марта 2014 года) выпустила заявление, что даст оценку визиту депутатов Наталье Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию. Политики в составе официальной делегации посетили Стамбул. Однако украинская прокуратура посчитала, что Поклонская и Бальбек были в Анкаре.

Помимо этого, министерство иностранных дел Украины направило Турции ноту протеста и вызвало посла республики из-за визита российской делегации, в которую входили Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. МИД возмутила информация о встрече Эрдогана с политиками, которые были "незаконно избраны".

- Интересно, какую еще статью они найдут для нас? У меня фантазии не хватает. Кстати, на официальном уровне я принимала участие во встречах с руководством парламентов и других стран - Египта, Пакистана, Афганистана, Казахстана, Сербии, Франции... Можно еще перечислять... Ну и где ваши уголовные дела, господа прокуроры фиктивной прокуратуры?! - возмутилась Наталья Поклонская.

Также депутат Госдумы выразила надежду, что "абсурдные "уголовные дела" скоро уйдут в историю.

- Это позор для правовой системы и работы надзорного органа. Государственный переворот в Киеве в 2014 году и вооруженный захват власти остались без правовой оценки, а действия людей, защищавших свои жизни и реализовавших право на самоопределение в условиях гражданской войны в стране, получают кривую «правовую» оценку, - добавила депута.

Однако Поклонская надеется, что при нынешнем президенте Украины будут происходить перемены к лучшему - "скажем, «отрезвление от длительного запоя радикализма".

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек отметил, что решения "так называемой" прокуратуры Украины не повлияют на его работу. Также политик предположил, что ведомство находится в информационном вакууме.

Напомним, российская делегация в эти дни находится в Стамбуле с официальным визитом. На приветственном ужине гостей поприветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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