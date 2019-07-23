"Это последние выборы": Жириновский предсказал ликвидацию Украины

Владимир Жириновский, надо заметить, славится геополитическими прогнозами, которые впоследствии зачастую сбываются. Про Украину он говорил зловещие вещи еще в 1998 году, протестуя против ратификации с соседней страной Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

- Пройдут годы, вырастет новое поколение. Оно накажет и за Беловежские соглашения, и за 1991-й, и за 1998-й год. Нам говорят, что если мы не заключим, то антирусские силы воспрянут. Нет, наоборот! Этот договор создан антирусскими силами. Сегодня в поезд входят просто таможенники и пограничники. Когда столбы и колючая проволока, они дали уже деньги, чтобы поставить пограничные столбы, - вот тогда вы действительно ни лекарства не направите, не поедете никуда. Русские храмы захвачены, русские школы закрыты. Вы подумайте, 200 школ в Киеве было. Сейчас ровно в 10 раз меньше. И вводят везде украинский язык, - говорил он с думской трибуны 21 год назад. А как будто сегодня...

Жириновский: Украина - это Россия! декабрь 1998 года.

И вот сейчас после парламентских выборов в незалежной вождь ЛДПР выдал новый резонансный прогноз.

- Даю прогноз: выборы в Раду - последние выборы в украинской истории. Больше их не будет. Потому что не будет страны под названием "Украина". Это закономерный итог той "революции", которая состоялась там пять лет назад, - написал он в своем Telegram-канале. - Это была революция подлости, революция криминала, революция, из-за которой погибли тысячи людей. Никакого достоинства там не было. И итог может быть только один. Окончательная ликвидация Украины. Я уверен: нашим гражданам противно слышать слово "Украина". Там постоянно происходит ажиотаж вокруг выборов, было 6 президентов, 6 составов парламента, а жизнь простого народа там становится только хуже.

Ситуацию в стране он сравнил с раком в четвертой стадии.

- Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, "заукраинских" националистов, которые уже почувствовали запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать. После Великой Отечественной войны таких товарищей 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России, - заключил ВВЖ.

Ну, время рассудит.

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