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"Это пощечина": Порошенко высказался по поводу Навального

03 сентября 2020, 12:30  •  182 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com
На Украине злорадствуют из-за ошибок Запада
Циничным покушением на лидера российской оппозиции назвал экс-президент Незалежной ситуацию с Алексеем Навальным. В том, что активист был именно отравлен, Петр Порошенко не сомневается. Более того, он уверен, что убийство неугодных лиц при помощи химического оружия типично для Москвы.
После сообщений, что блогер мог быть отравлен токсином боевой группы типа "Новичок", Порошенко в духе американского президента Дональда Трампа разразился серией твитов. В частности, он написал, что "преступная сущность" Кремля наконец-то доказана, и западные лидеры, призывавшие выстраивать диалог с Москвой, теперь смогли сами убедиться, как ошибались, надеясь на наличие моральных принципов у президента РФ Владимира Путина.
"Отравление Навального – это пощечина апологетам пересмотра отношений Запада с Россией (…) и любителям поискать стремление к миру в глазах Путина", – написал бывший украинский президент.
Он призвал Запад не давать властям РФ продвигать "неоимперские" амбиции и усилить санкции против Кремля, передает "Царьград".
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что у нее нет сомнений в отравлении Навального "Новичком", и потребовала ответов от российского руководства. В Кремле попросили предоставить доказательства.

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