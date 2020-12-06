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«Это поможет мне в будущем»: студенты медицинских вузов о том, как на них сказалась работа в пандемию

06 декабря 2020, 11:40  •  54 • В России
По данным Минздрава РФ, к работе в «красной зоне» с больными коронавирусной инфекцией привлечено около 20 тыс. обучающихся в медицинских вузах. Кроме того, более 58 тыс. студентов мединститутов и колледжей помогают врачам в поликлиниках и больницах в рамках практической подготовки. О том, как молодые люди работают на переднем крае борьбы с пандемией — в материале RT.
 
© Александр Гальперин/РИА Новости
 

О том, что студентов медицинских вузов привлекут для помощи врачам в борьбе с COVID-19, стало известно в конце марта. Как сообщили RT в Минздраве РФ, на сегодняшний день в «красных зонах» трудятся более 20 тыс. студентов-медиков.

«3276 человек работают на должностях младшего медперсонала, 11 257 — на должностях среднего, 3479 работают как врачи-стажёры, а 2700 как врачи–специалисты», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, более 58 тыс. обучающихся в медицинских вузах и колледжах трудятся в рамках практической подготовки по программам высшего медицинского образования.

«Это студенты, которые привлекаются на практику в условиях COVID-19. Они помогают в регистратуре, в оформлении больничных листов, маршрутизации пациентов в поликлиниках, отвечают на вопросы людей в кол-центрах, а также контролируют состояние амбулаторных пациентов», — рассказали в Минздраве.

«Спасает чувство юмора»

Одной из таких студенток стала 23-летняя Анна Зайцева, обучающаяся на 6-м курсе Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. В апреле этого года она была волонтёром в университетской больнице. Сейчас девушка снова на передовой борьбы с коронавирусом. Два раза в неделю заступает на сутки на дежурство в «красную зону» — выполняет обязанности медсестры: ставит капельницы, делает уколы, измеряет давление.

  • © Фото из личного архива

«Когда я начала проводить столько времени в защитном костюме, то мне казалось, что не хватает воздуха, было очень жарко и постоянно хотелось пить. Но ко всему быстро привыкаешь. Даже удавалось ненадолго уснуть в защите, если, конечно, в отделении спокойно, — говорит студентка. — Основная трудность — большой объём работы. Но у нас хороший коллектив, и когда совсем нет сил, то спасает чувство юмора и поддержка ребят. Врачи тоже относятся к нам с пониманием, всегда ответят на вопросы».

О своём решении стать врачом Анна, по её словам, не пожалела ни разу: «Я поняла, что хочу помогать людям. Медицина — это моё».

Возможность помогать людям стала определяющей при выборе профессии и для 19-летнего студента 2-го курса Самарского государственного медицинского университета Виктора Киселёва. Молодой человек рассказывает, что решил стать врачом ещё в школе: «Принял решение, что я буду полезным обществу. Ещё мне важно было помочь себе и близким людям в случае чего».

Весной Виктор начал работать в кол-центре как волонтёр всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». Потом, когда количество заболевших снизилось, он собирался искать подработку — хотел устроиться официантом или доставщиком еды. Но в конце июля его пригласили работать в один из госпиталей Самары — санитаром в «красной зоне».

Работу сутки через трое он совмещает с учёбой: молодой человек говорит, что преподаватели понимают и одобряют это: «Ведь я получаю опыт, смотрю, как и что делают медсёстры и врачи, разумеется, это пригодится в будущем».

  • © Фото из личного архива

Помимо «красной» зоны, он работает и в «чистой».

«В мои обязанности входит выносить продукты естественного обмена, кормить пациентов, дезинфицировать поверхности и помогать медсёстрам. Я чувствую себя частью большой команды, которая борется с коронавирусной инфекцией», — говорит Виктор.

В сентябре Виктор переболел COVID-19 в лёгкой форме. Зато теперь, по его словам, не волнуется, что может заразиться на работе. Коронавирус — болезнь коварная и опасная, это студент понял на собственном опыте: «В реанимации люди умирают тихо, мы только видим по приборам, что они ушли из жизни. Один день может решить всё. Утром ты разговариваешь с человеком, а вечером его уже нет».

«Пациенты не узнавали меня»

Полина Волкова, 25-летняя ординатор второго года РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вспоминает, что хотела стать врачом с самого детства.

«До сих пор дома хранится мой медицинский саквояж, в котором лежат игрушечный тонометр, термометр, баночки, медицинские шприцы без иголок, — рассказала она RT. — У меня самой были серьёзные проблемы со здоровьем ещё в начальной школе. Я подолгу находилась в больницах, расспрашивала врачей, как устроен человек. Даже представлялась новым специалистам как их будущая коллега».

В 2020 году Полина успела четыре месяца поработать врачом-терапевтом в бригаде, оказывающей помощь на дому, в том числе пациентам с коронавирусной инфекцией. Девушка рассказывает, что впервые в жизни столкнулась с таким огромным количеством пожилых и одиноких людей.

«Было грустно и больно видеть изолированных пожилых пациентов, которым никто не мог привезти лекарства и продукты», — вспоминает она.

Но бывали и курьёзные ситуации: «Однажды во дворе я встретила пациентку, которая должна была соблюдать режим самоизоляции. Поинтересовалась её самочувствием и напомнила о карантине. Я живу и работаю в одном районе, поэтому иногда встречаю выздоровевших пациентов, но они меня не узнают из-за того, что на вызовах я носила защитный костюм», — рассказывает девушка.

  • © Фото из личного архива

В редкие выходные дни Полина была волонтёром в ГКБ №40 в Коммунарке. Там она вместе с врачом обходила пациентов, проверяла анализы, листы назначения и помогала студентам.

«Со студентами работать непросто, нужно обладать терпением, но в чём-то даже приятно чувствовать себя наставником, — говорит девушка. — Я тяжело переносила нахождение в «красной зоне», мне не хватало воздуха, было очень жарко. Но всё равно интересно увидеть такой современный стационар, побывать в самом эпицентре, где искали методы лечения, на который ориентировались остальные медицинские учреждения».

Оставить работу в городской поликлинике Полине пришлось для продолжения учёбы в университете. Однако девушка отмечает, что работа с коронавирусными пациентами стала для неё интересным терапевтическим опытом.

«В марте 2020 года я обучалась в роддоме на акушера и привыкла общаться с беременными женщинами, — говорит Волкова. — Поначалу было тяжело переключиться с акушерства на терапию. Но медицина едина. В ближайшем будущем стану врачом-гинекологом, и мне пригодятся полученные навыки, потому что врач отвечает не только за патологию определённой системы, а в целом за состояние пациента. Мне понравилось работать, я почувствовала себя настоящим земским врачом, как в произведениях о дореволюционной России».

«Мы встретились благодаря COVID-19»

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24-летний Дмитрий Колесников, студент 6-го курса Курского государственного медицинского университета, пошёл в медицину по стопам родителей-врачей. Он работает в инфекционном отделении поселкового госпиталя. По его словам, только в «красной зоне» начинаешь понимать, что такое настоящая ответственность.

«В ночную смену дежурю на этаже только я, решения, если что, надо принимать самостоятельно и очень быстро. Один раз ночью пациенту стало плохо, он начал задыхаться. Ему нужен был кислород, а койки, где кислород был, оказались заняты. Пришлось будить пациентов, у которых был кислород, договариваться. Я подключил новую маску, и пациенту стало лучше», — рассказывает Колесников.

Как и многие из тех студентов, которые сейчас работают в «красных зонах» больниц, этой весной Дмитрий был волонтёром — развозил еду для пожилых людей. В тот период он познакомился с координатором проекта Еленой, которая впоследствии стала его невестой.

«Сейчас мы живём вместе, скоро у нас будет знакомство с родителями, и мы уже планируем свадьбу, — рассказывает студент. — Мы встретились благодаря COVID-19 и в шутку его благодарим за то, что мы вместе».

  • © Фото из личного архива

Студенты, помогая врачам, обретают колоссальный опыт, говорит председатель Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» Павел Савчук: «У студентов и волонтёров-медиков сейчас есть возможность совместить теоретические знания с практическими, которые они потом смогут применить в работе».

Заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников отмечает, что студенты и ординаторы видят, каким образом нужно организовывать работу в месте, где инфекция является особо опасной, и как нужно соблюдать требования техники безопасности.

«Если в будущем эти студенты столкнутся с заболеванием, которое носит такой же опасный характер, как и коронавирусная инфекция, то они, безусловно, смогут организовать работу правильно», — поясняет Андрочников.

По его словам, эпидемия дисциплинирует студентов и ординаторов: «Если некоторые врачи, которые долго проработали, профессионально выгорели, то студенты с интересом относятся к таким вещам, им это только на пользу. Конечно, этот выпуск будет сильнее, в частности в плане работы с больными с бронхо-лёгочными патологиями».

Непосредственно для студентов разных специальностей, кем бы они ни были, эта практика даёт опыт общения с пациентом, с коллегами, работы в команде, выполнения разных задач — знания лишними не бывают, считает заведующая приёмным отделением резервного госпиталя в Сокольниках Мария Макеева.

«Например, у нас работают студенты и ординаторы стоматологи и хирурги. Мы работаем единой командой, и ни у кого нет никакого уныния, что они не лечат зубы», — отмечает Макеева.

Ещё одним положительным эффектом подобной практики она считает повышение стрессоустойчивости молодых специалистов.

«Естественно, в таких тяжёлых условиях работа ещё труднее. Но если молодой человек нашёл в себе физические и моральные силы всё это преодолеть, глядя на тяжёлых пациентов, не упасть духом, а кроме того, ещё и поддерживать своих пациентов, то, думаю, он в будущем будет более устойчив и менее подвержен профессиональному выгоранию», — резюмировала она.

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