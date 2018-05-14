"Это политическая трескотня": В парламенте Крыма не обращают внимания на новые санкции ЕС

В Крыму уже не обращают внимания на очередные санкции Евросоюза, ограничения никак не сказываются на жизни жителей полуострова. Такое мнение в комментарии КП-Крым высказали депутаты Государственного совета РК.

Напомним, Евросоюз расширил санкционный список из-за президентских выборов в Крыму: в «немилость» Европы впали пять физических лиц, занимающих «ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя». Им теперь запрещен въезд в ЕС и могут быть заморожены зарубежные активы.

- Уже столько санкций вводилось в отношении России, в отношении Крыма - мы уже не обращаем на это внимания, такие санкции такие никак не сказываются на политической - да и вообще на жизни крымчан. Они (европейцы, - ред.) забавляются этими санкциями, но в большей степени это сказывается не на россиянах, а на тех, кто санкции вводит, - уверен депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

Он отметил, что вред, который наносят Европе вводимые ограничения, признают немецкие депутаты:

- Разговаривал только что с моими партнерами по проектам народной дипломатии – с депутатами из Германии. Они говорят, что санкции в большей степени бьют не по России, а по Европе, по Германии.

Юрий Гемпель подчеркнул, что крымский парламент установил партнерские отношения с партией «Альтернатива для Германии», с представителями депутатского корпуса партии левых – и продолжает активно укреплять связи с европейскими политиками.

- Все равно у нас динамика достаточно положительная. Смехотворные санкции на сегодняшний день не достигают цели, это пустая политическая и журналистская трескотня, - заключил депутат.

Своего коллегу поддержал и депутат Владислав Ганжара.

- Думаю, что большинство крымчан не знают, что там какие-то новые санкции ввели. Это не влияет на жизнь российского Крыма. Да, нам, безусловно, неприятно, что официальный Брюссель продолжает вводить против нас ограничения, но мы понимаем, что эта позиция отличается от той, которую разделяют многие политики национальных государств, в том числе - наиболее крупных: Германии, Италии, Франции, Австрии. Думаю, что санкции эти технические, в большей степени продиктованы подражанием Брюсселя Соединенным штатам Америки, - сказал он.

По словам депутата, все люди, работающие в избирательных комиссиях и других государственных структурах, заранее готовы к санкциям.

- Люди, безусловно, готовы. И депутатский корпус, и государственные служащие - мы понимаем, что любые санкции не имеют никакой ценности относительно того, что главное мы приобрели в 2014 году, став гражданами РФ и живя сегодня в России, - подчеркнул Владислав Ганжара.

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс усмехнулся в ответ на вопрос КП-Крым о новых санкциях:

- Мне кажется, это даже не смешно уже. Никто не обращает внимания. Они там себе что-то выдумывают... когда нет работы, когда делать нечего - люди начинают искать себе дело. Вот, придумали. Им надо заняться делами в Европе, заняться тем, чтобы людям жилось хорошо, а тут мы как-то разберемся без них. Мы открываем мост, мы строим трассу "Таврида", детские сады, аэровокзальный комплекс ввели... нам тут есть, что делать, - заверил депутат.