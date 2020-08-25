«Это подлая ложь»: Радикал, исполнивший антисемитскую песню, обвинил Кремль в провокациях • 37 • Украина

Депутат Тернопольского областного совета Богдан Яциковский, который несколько дней назад на пороге церкви публично исполнил оскорбительные антисемитские частушки, обвинил в этом Кремль и оппозиционных депутатов.



Пойманный на горячем радикал попытался переложить ситуацию с больной головы на здоровую. Сначала он сказал, что призывы убивать русских и евреев - обычный народный фольклор, который исполняют и любят местные жители. Ну, а потом обвинил Кремль в разжигании антисемитизма и этнической розни в Галичине.



«Приходится жестко реагировать на провокации агентов Кремля и их приспешников, которые были развернуты за последние несколько дней. Да, сатрап Януковича и прокремлевский депутат Ренат Кузьмин обвиняет меня в антисемитизме и призывах к убийству русских и евреев. Это подлая ложь!!! Она вырвана из контекста, а видео – смонтировано», - пытается делать хорошую мину при плохой игре депутат.



Судя по оправданиям чиновника (Яциковский является заместителем главы государственной Комиссии по запасам полезных ископаемых), Путин лично под пытками заставил его исполнять неприличные в нормальном обществе частушки о «жидах» и «москалях».



«Во время празднования Спаса на Збаражчине, на котором я присутствовал по приглашению жителей, прозвучал фольклорный вариант известной украинской песни «Жид перед повешением», которую в нашем регионе довольно часто поют много украинцев», - признается депутат.



Иными словами, он расписался в том, что большинство жителей Западной Украины являются оголтелыми русофобами и антисемитами, а ненависть к русским и евреям у галичан заложена в генах. Видимо, именно по этой причине, жители западноукраинских областей стали тараном двух майданов, целью которых было превратить Украину в недружественное РФ государство, и оторвать Украину от России, в угоду Западу.



Тернопольский политик легко «перевел стрелки» на народ, объявив, что песни типа «Жид перед повешением» - это народное творчество. Более того, депутат облсовета напомнил, что антисемитские мотивы есть в стихах кумира украиноязычной публики – Тараса Шевченко. Правда, официальная пропаганда не любит об этом говорить, а Олеся Бузину, который не раз указывал на то, что «украинская поэтическая икона», был не только антисемитом, но пьяницей и развратником, националисты расстреляли у порога его собственного дома.



Вот только некоторые примеры стихов Шевченко: «Степи мои проданы жидам…» (Разрытая могила, 1843); «Запродана жидам вера, в церкву не пускають...» (Тарасова ночь, 1838); «Может, отец, последнюю корову жидам продал…»(Сон, 1844).



А Галайда продолжает:



«Кары ляхам, кары!»

Как скаженный, мёртвых режет,

Вешает в запале.

«Дайте, мне жида и ляха!

Мало, мало дали!» (Гайдамаки).



На этом и строит свои оправдания тернопольский радикал.



«Все, кто осуждает эту фольклорную песню, должен также осуждать и требовать запрета рождественского вертепа, стихов Шевченка и Франка!», - объяснил Богдан Яциковский свой бытовой антисемитизм.



Но при этом сообщил, что «глубоко уважает еврейский народ, осуждает антисемитизм, а вдохновение черпает у Жаботинского и Голды Меир».



«Зачем на религиозном празднике на крыльце церкви перед аудиторией надо было исполнять песню о том, как убивать евреев, депутат не объяснил. Какое ничтожество!», - прокомментировал оправдания тернопольского депутата глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский, который и сделал эту историю достоянием общественности.



А вот власти и правоохранительные органы так и не отреагировали на антисемитские выступления чиновника. Единственным, кто потребовал привлечения «певца» к уголовной ответственности за разжигание национальной розни, оказался депутат ОПЗЖ Ринат Кузьмин.



Но Яциковский, как уже говорилось, обозвал экс-заместителя главы ГПУ агентом Москвы, который по заданию Путина травит украинских патриотов. Радикал напомнил, что Кузьмин во времена Януковича исполнял блатную песню «Мурка», а сейчас «поднимает волну антисемитизма и, главное, антиукраинскую волну, пытаясь использовать предвыборный ажиотаж в регионе, где ни у него, ни у его промосковской партии не было шансов».



«Вишенка на торте»: исполнитель антисемитских песен готовит заявление «о совершении преступления в правоохранительные органы гражданином Ренатом Кузьминым, который ради собственных политических амбиций сеет международную враждебность в Тернопольской области!».



Нет сомнений, что как раз этим заявлением правоохранительные органы займутся без промедления: ведь власть санкционировала атаки на ОПЗЖ и будет использовать любой повод для снижения рейтинга оппонентов.



Депутат Тернопольского областного совета Богдан Яциковский, который несколько дней назад на пороге церкви публично исполнил оскорбительные антисемитские частушки, обвинил в этом Кремль и оппозиционных депутатов.Пойманный на горячем радикал попытался переложить ситуацию с больной головы на здоровую. Сначала он сказал, что призывы убивать русских и евреев - обычный народный фольклор, который исполняют и любят местные жители. Ну, а потом обвинил Кремль в разжигании антисемитизма и этнической розни в Галичине.«Приходится жестко реагировать на провокации агентов Кремля и их приспешников, которые были развернуты за последние несколько дней. Да, сатрап Януковича и прокремлевский депутат Ренат Кузьмин обвиняет меня в антисемитизме и призывах к убийству русских и евреев. Это подлая ложь!!! Она вырвана из контекста, а видео – смонтировано», - пытается делать хорошую мину при плохой игре депутат.Судя по оправданиям чиновника (Яциковский является заместителем главы государственной Комиссии по запасам полезных ископаемых), Путин лично под пытками заставил его исполнять неприличные в нормальном обществе частушки о «жидах» и «москалях».«Во время празднования Спаса на Збаражчине, на котором я присутствовал по приглашению жителей, прозвучал фольклорный вариант известной украинской песни «Жид перед повешением», которую в нашем регионе довольно часто поют много украинцев», - признается депутат.Иными словами, он расписался в том, что большинство жителей Западной Украины являются оголтелыми русофобами и антисемитами, а ненависть к русским и евреям у галичан заложена в генах. Видимо, именно по этой причине, жители западноукраинских областей стали тараном двух майданов, целью которых было превратить Украину в недружественное РФ государство, и оторвать Украину от России, в угоду Западу.Тернопольский политик легко «перевел стрелки» на народ, объявив, что песни типа «Жид перед повешением» - это народное творчество. Более того, депутат облсовета напомнил, что антисемитские мотивы есть в стихах кумира украиноязычной публики – Тараса Шевченко. Правда, официальная пропаганда не любит об этом говорить, а Олеся Бузину, который не раз указывал на то, что «украинская поэтическая икона», был не только антисемитом, но пьяницей и развратником, националисты расстреляли у порога его собственного дома.Вот только некоторые примеры стихов Шевченко: «Степи мои проданы жидам…» (Разрытая могила, 1843); «Запродана жидам вера, в церкву не пускають...» (Тарасова ночь, 1838); «Может, отец, последнюю корову жидам продал…»(Сон, 1844).А Галайда продолжает:На этом и строит свои оправдания тернопольский радикал.«Все, кто осуждает эту фольклорную песню, должен также осуждать и требовать запрета рождественского вертепа, стихов Шевченка и Франка!», - объяснил Богдан Яциковский свой бытовой антисемитизм.Но при этом сообщил, что «глубоко уважает еврейский народ, осуждает антисемитизм, а вдохновение черпает у Жаботинского и Голды Меир».«Зачем на религиозном празднике на крыльце церкви перед аудиторией надо было исполнять песню о том, как убивать евреев, депутат не объяснил. Какое ничтожество!», - прокомментировал оправдания тернопольского депутата глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский, который и сделал эту историю достоянием общественности.А вот власти и правоохранительные органы так и не отреагировали на антисемитские выступления чиновника. Единственным, кто потребовал привлечения «певца» к уголовной ответственности за разжигание национальной розни, оказался депутат ОПЗЖ Ринат Кузьмин.Но Яциковский, как уже говорилось, обозвал экс-заместителя главы ГПУ агентом Москвы, который по заданию Путина травит украинских патриотов. Радикал напомнил, что Кузьмин во времена Януковича исполнял блатную песню «Мурка», а сейчас «поднимает волну антисемитизма и, главное, антиукраинскую волну, пытаясь использовать предвыборный ажиотаж в регионе, где ни у него, ни у его промосковской партии не было шансов».«Вишенка на торте»: исполнитель антисемитских песен готовит заявление «о совершении преступления в правоохранительные органы гражданином Ренатом Кузьминым, который ради собственных политических амбиций сеет международную враждебность в Тернопольской области!».Нет сомнений, что как раз этим заявлением правоохранительные органы займутся без промедления: ведь власть санкционировала атаки на ОПЗЖ и будет использовать любой повод для снижения рейтинга оппонентов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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