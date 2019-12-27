«Это плохая идея»: США собирают миротворцев для Донбасса

Промежуточным шагом для урегулирования конфликта в Донбассе может стать введение миротворцев ООН, которое в итоге должно привести к установлению полного контроля Киева над территориями региона. Такое мнение высказал временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели», передает НСН.

По словам дипломата, об этом думал в том числе и бывший спецпредставитель США Курт Волкер. Тейлор считает, что тема введения международных сил в Донбасс актуальна до сих пор. Американский дипломат также добавил, что сначала миссию на юго-востоке Украины должен утвердить Совет безопасности ООН, а США и другим странам придется выделить деньги на формирование миротворческого контингента в Донбассе.

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter, что предложение Тейлора заплатить иностранным государствам за введение миссии ООН — «это плохая идея».

«В Донбасс надо ввести миротворцев ООН, а платить за это должны европейцы, заявил глава посольства США в Киеве Тейлор. США в своем репертуаре, но это плохая идея. Миротворцев без согласия России и самого Донбасса там не будет. Да и Европа не горит желанием нести огромные расходы», — считает член Совфеда.

Вместе с тем сами украинские власти официально не озвучивали возможность ввода миротворцев ООН на территорию вооруженного конфликта, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — приводит RT его слова.

Таким образом представитель Кремля ответил на то, что украинские власти рассматривают подобный сценарий урегулирования ситуации на юго-востоке страны. В середине декабря украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, выступая в передаче «Свобода слова» на телеканале «Украина», заявил, что власти страны возможно вернутся к этой идее, если поймут, что урегулирование на базе минских договоренностей не приносит результатов.

«Когда мы поймем, что в рамках «Минска» больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию», — рассказал он.

Вместе с тем он отметил, что пока только Россия официально поддержала идею введения миротворцев ООН. Однако Киев не устраивает предложение Москвы о размещении миротворческих сил только вдоль линии соприкосновения.

Пристайко также объяснил, что Украина не делала никаких заявлений по этому поводу, потому что не является членом Совета Безопасности ООН. Тем не менее, по словам министра, у украинского главы Владимира Зеленского есть «ряд планов» относительно этого вопроса. Какие именно, чиновник не рассказал.

В связи с этим заявлением украинского министра Пушков написал в соцсетях, что властям Украины стоит предлагать конкретные шаги по урегулированию конфликта, а не фантазировать.

«Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, которых якобы могут послать в Донбасс. Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет. В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий», — написал сенатор в Twitter.

Президент Украины ранее указывал, что будет «доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России».

Еще в 2015 году политики на разных уровнях начали говорить о введении миротворческих сил в Донбасс. Однако без согласия сторон конфликта ООН не может ввести свою миссию на какую-либо территорию. Москва считает, что ответственными по этому вопросу должны быть Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), так как они являются сторонами конфликта.