«Это переворот»: как демократы пытаются добиться импичмента Трампа • 77 • Украина Президент США Дональд Трамп назвал переворотом очередную попытку демократов объявить ему импичмент. Противники американского лидера уже неоднократно заявляли о необходимости начать эту процедуру. Новым поводом послужила информация СМИ, что Трамп якобы оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, требуя от него содействовать расследованию в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера. Эти обвинения отвергли и глава Белого дома, и Зеленский. Однако это не остановило демократов, которые хотят допросить ряд сотрудников Госдепартамента. Впрочем, без дела не сидят и республиканцы, которые попросили генпрокурора Уильяма Барра расследовать «любые связи» Хиллари Клинтон с украинскими политиками. Дональд Трамп Reuters © Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп назвал инициированную против него процедуру импичмента переворотом. «С каждым днём узнавая всё больше, я прихожу к выводу, что происходящее не импичмент, а переворот, цель которого — отнять у народа власть, его голоса, свободы, Вторую поправку, религию, армию, пограничную стену и данные Богом права гражданина Соединённых Штатов Америки!» — написал американский лидер в своём Twitter. As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2019 г. Напомним, 25 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о необходимости начать процедуру импичмента в отношении Трампа из-за его звонка украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Телефонный разговор состоялся в июле 2019-го. По сообщениям СМИ, Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот содействовал расследованию своего личного адвоката Рудольфа Джулиани в отношении сына кандидата в президенты США Джо Байдена. В апреле 2019 года газета The Hill сообщала, что украинская сторона подозревала Хантера Байдена, который на тот момент входил в состав совета директоров украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, в получении взяток. Однако, как отмечало американское издание, Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента, надавил на руководство Украины и расследование прекратили, а генпрокурор Виктор Шокин был уволен со своего поста. Сейчас Джо Байден является одним из главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, а значит, на роль соперника Трампа. Поэтому, по мнению контролирующих нижнюю палату конгресса США демократов, Трамп нарушил закон, попытавшись использовать своё служебное положение в личных целях. Буря эмоций С тех пор как демократы объявили о начале процедуры импичмента, немалая часть сообщений американского президента в Twitter посвящена именно этой теме. Высказывается Трамп очень резко. Так, 30 сентября он предложил арестовать по обвинению в измене одного из своих рьяных критиков — главу комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа. По словам Трампа, Шифф во время слушаний в своём комитете публично исказил содержание его разговора с Зеленским, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение. «Конгрессмен Адам Шифф противозаконным образом сочинил фальшивое и чудовищное заявление, приписал его мне и, выставив главным эпизодом моего телефонного разговора с президентом Украины, зачитал его конгрессу и американскому народу. Это не имеет никакого отношения к тому, что я говорил в ходе той беседы. Арест за госизмену?» — написал в своём Twitter президент США. Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 сентября 2019 г. Кроме того, американский лидер заявил, что хотел бы узнать, кто стоит за сливом секретной информации. По мнению президента, эти действия равносильны шпионажу. Также президент отметил, что хотел бы встретиться со своим обвинителем. Кроме того, Трамп процитировал в своём Twitter заявление пастора Роберта Джеффреса о том, что его отстранение от должности может вызвать «раскол, сопоставимый с тем, что был во времена гражданской войны, от которого страна никогда не оправится». С мнением президента согласились представители радикального военизированного движения Oath Keepers, выступающего в защиту американской Конституции от посягательств со стороны федерального правительства. Члены движения Oath Keepers

© Jim Urquhart «Вот главное сообщение из той серии твитов. Это правда. Всё так и есть. Мы действительно стоим на пороге настоящей гражданской войны. Как в 1859-м. Всё так и есть. У правых ноль доверия и уважения к тому, что делают левые. Мы тоже считаем, что это у них нет легитимности», — говорится в заявлении, размещённом в Twitter организации. Here’s the money quote from that thread. This is the truth. This is where we are. We ARE on the verge of a HOT civil war. Like in 1859. That’s where we are. And the Right has ZERO trust or respect for anything the left is doing. We see THEM as illegitimate too.@StewartRhodesOKhttps://t.co/DjB8TY0vCo — Oath Keepers (@Oathkeepers) 30 сентября 2019 г. Активность Дональда Трампа в социальной сети и другие его заявления на публику не на шутку взбудоражили его политических противников. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что из соображений безопасности необходимо удалить аккаунт президента в Twitter. Её коллега по Демпартии конгрессмен Максин Уотерс в свою очередь заявила, что Трампа необходимо посадить в тюрьму в одиночную камеру. «Призываю Республиканскую партию покончить с омерзительной риторикой Трампа, называющего информаторов шпионами, а также с бандитскими высказываниями, пронизанными намёками на то, что их следует убить. Трампу мало объявить импичмент. Ему место за решёткой, в одиночном заключении. И всё же сейчас важнее всего добиться импичмента», — написала Уотерс в своём Twitter. I'm calling on the GOP to stop Trump's filthy talk of whistleblowers being spies & using mob language implying they should be killed. Impeachment is not good enough for Trump. He needs to be imprisoned & placed in solitary confinement. But for now, impeachment is the imperative. — Maxine Waters (@RepMaxineWaters) 1 октября 2019 г. В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17 Допросы и слушания Между тем в прошлую пятницу главы трёх комитетов конгресса обратились к госсекретарю Майку Помпео с требованием вызвать в конгресс для дачи показаний пятерых сотрудников Госдепа, включая спецпредставителя по Украине Курта Волкера, который на тот момент ещё не подал в отставку, и бывшего посла США в этой стране Мари Йованович. Однако госсекретарь, как сообщает канал CBS, отказал конгрессменам, заявив, что его подчинённым не дали времени подготовиться. Также Помпео обвинил конгресс в попытке запугать сотрудников Госдепартамента. I’m concerned with aspects of the Committee’s request that can be understood only as an attempt to intimidate, bully, & treat improperly the distinguished professionals of the Department of State, including several career FSOs. pic.twitter.com/QRtMaXlhQM — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 1 октября 2019 г. В ответ главы комитетов заявили, что Помпео сам запугивает своих подчинённых, не давая им выступить в конгрессе. Также они направили письмо на имя заместителя Помпео Джона Салливана, в котором сообщили, что госсекретарь, по сообщениям СМИ, якобы присутствовал во время того самого разговора с Зеленским. Поэтому, по их мнению, он может иметь «конфликт интересов» в деле об импичменте Трампа. В свою очередь, CNN со ссылкой на источники в окружении Курта Волкера утверждает, что дипломат всё же намерен появиться в конгрессе и ответить на вопросы по существу дела. По информации Reuters, согласилась выступить перед конгрессом и Йованович. Ещё один фигурант скандала вокруг звонка Трампа Зеленскому — адвокат президента Руди Джулиани — в разгар скандала нанял себе адвоката. Его интересы теперь будет представлять Джон Сейл, работавший помощником спецпрокурора во время расследования Уотергейтского скандала, который привёл к отставке президента Роберта Никсона. От Джулиани конгресс требует до 15 октября представить документы, касающиеся его деятельности в отношении Украины. Также конгрессмены потребовали представить схожую информацию американского бизнесмена украинского происхождения Семёна Кислина и обратились к двум другим проживающим в США выходцам c Украины — Игорю Фруману и Льву Парнасу. Ранее американские СМИ сообщали, что Фруман и Парнас оказывали давление на украинские власти с целью дискредитировать противников Трампа, прежде всего Джо Байдена и Хиллари Клинтон. В июле оба бизнесмена подали иск к украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который назвал их мошенниками. Американский бизнесмен Семён (Сэм) Кислин

© Екатерина Чеснокова В свою очередь, Семён Кислин летом этого года начал активно обвинять в коррупции экс-президента Украины Петра Порошенко. В частности, он утверждал, что тот вывел из страны $8 млрд. В августе Кислин побывал в Киеве и, как отмечали украинские СМИ, провёл переговоры с и. о. главы СБУ Иваном Бакановым. Ответный удар Сторонники Трампа также не сидят без дела. 30 сентября председатели двух комитетов сената США обратились к генпрокурору Уильяму Барру с просьбой расследовать «любые связи» между Хиллари Клинтон и украинскими политиками. Ранее американские СМИ сообщали, что Госдеп интенсифицировал расследование дела об использовании Хиллари Клинтон личной почты. Здание конгресса США

Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры Кроме того, Минюст США признал, что генпрокурор Уильям Барр пытается получить от иностранных держав информацию в рамках расследования слежки американских спецслужб за штабом Трампа в 2016 году. В свою очередь, сенатор Линдси Грэм заявил, что Минюст в ближайшее время представит доклад по этому вопросу. Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, «скорее всего, Трамп будет контратаковать», пытаясь защититься от нападок демократов. По словам эксперта, происходящее в США можно сравнить «с цветной революцией» против Трампа. «В сложившейся ситуации совершенно невозможно нормально реализовывать внутреннюю и внешнюю политику США. Наступает очередной паралич органов законодательной власти. Мы будем наблюдать их противоборство с властью исполнительной, — подчеркнул Фельдман. — Это очень плохо для мира в целом. США — это весомая мировая держава. И когда в ней происходит вот такой хаос, внутренние разборки, то так или иначе ударная волна прокатывается по всему миру и возникает глобальная нестабильность». В свою очередь, политолог-американист Михаил Синельников-Оришак считает, что информация о росте напряжённости в США сильно преувеличена. А взаимные обвинения политиков — обычное дело. «Такие заявления — полная ерунда и переход на личности. Это обычная политическая борьба, когда у каждой из сторон недостаточно аргументов. Каждая сторона своими эмоциями пытается дополнить фактические пробелы. Американцы любят эмоции, и если это эмоционально красиво, так сказать, по-театральному, они готовы простить недостаток логики и фактуры. А это политикам и надо. В принципе всё это — политический театр», — заявил в беседе с RT Синельников-Оришак. По мнению эксперта, «процедура импичмента не закончится ничем», но «давление на Трампа будет идти постоянно, до выборов».





