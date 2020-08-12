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"Это передышка": властям Белоруссии пообещали продолжение протестов

12 августа 2020, 14:15  •  97 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Оппозиция переводит людей с уличных погромов на забастовки
Считать, что протесты в Белоруссии пошли на спад, – это заблуждение. Массовые акции будут продолжаться, возможно, несколько в иной форме. Об этом заявила представитель штаба Светланы Тихановской Анна Красулина.
"Властям не надо думать, что они выскочили из этой ситуации. Лукашенко больше не президент, – заявила Красулина. – Протест просто переформатируется, станет гибким и будет идти с некоторыми интервалами".
По ее словам, в окружении Тихановской сразу были настроены на "децентрализованные протесты", передает "Взгляд". Поэтому тот факт, что толпа активистов на площадях за три дня заметно поредела, не свидетельствует о прекращении протестного движения. Недовольные вернулись на заводы и начали забастовки. Впереди "долгая игра", предупредила Красулина.
Накануне стало известно, что кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала из Белоруссии в Литву. Оттуда она передала видеообращение к сторонникам, в котором призвала прекратить протесты. Многие восприняли это как бегство от ответственности: дескать, завела толпу и бросила.
При этом некоторые эксперты полагают, что Тихановская тут вообще ни при чем – сценарий беспорядков в Белоруссии писали на Западе, поэтому протестующие так быстро забыли о требовании пересчитать голоса, а просто громят улицы. В любом случае Александру Лукашенко аналитики дают год у власти, по некоторым данным, на большее он сам не рассчитывает.

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