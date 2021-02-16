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«Это печально»: Лавров оценил попытки США связать «Спутник V» и геополитику

16 февраля 2021, 21:40  •  87 • В мире
Москва считает печальным то, что Вашингтон призывает с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V». Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия «никогда и ни с кем» не дружила «против кого-то» и развивает сотрудничество, исходя из взаимных интересов. В то же время в Минздраве указали на большой интерес к «Спутнику V» во всём мире. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия и КНР «используют свои вакцины для достижения собственных целей на дипломатической арене».
 
Reuters © Zoltan Balogh/MTI/MTVA
 

Россия сожалеет о попытках Соединённых Штатов Америки приписать распространению вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» некий геополитический замысел. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Того Робером Дюссеем заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку это, опять же, «геополитический замысел Кремля» и «надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от Российской Федерации». Что сказать? Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, если единственное, что можно произнести, это подобного рода заявления, то это печально», — сказал Лавров.

По его словам, Москва «никогда и ни с кем» не дружит против кого бы то ни было: «Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и её зарубежных партнёров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся».

Напомним, 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон наблюдает попытки России и Китая использовать свой успех в разработке вакцин против COVID-19 для достижения целей на дипломатической арене.

  • Сергей Лавров счёл печальными попытки США связать распространение «Спутника V» с геополитикой

В свою очередь, тоголезский министр сообщил, что государство заинтересовано в приобретении вакцины «Спутник V» и ведёт соответствующие переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, Того запустит административную процедуру для сертификации препарата, разработанного специалистами НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

«Коллеги из Того уже обратились к нам с официальной просьбой о сотрудничестве в деле поставок этой вакцины. Необходимо принять некоторые действия, осуществить процедуры внутри Того, и, как только это произойдёт, мы будем готовы рассматривать уже практические шаги», — пояснил глава МИД РФ.

Международное признание «Спутника V»

Министерство здравоохранения России наблюдает «большой интерес в мире» к отечественной вакцине. Об этом заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов. По его словам, российская сторона обсуждает не только поставки, но и «возможный трансфер технологий» для масштабирования производства.

«Эффективность её (вакцины. — RT) на сегодня высокая. Страхи по вакцинации уже, так скажем, в прошлом», — сказал он во время своего выступления на конференции по стратегическому сотрудничеству «Новые пути развития: российско-германское партнёрство».

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При этом Романов полагает, что интерес к препарату, разработанному для борьбы с COVID-19, положительно скажется на притоке инвестиций в РФ.

«Я думаю, что цифровые показатели появятся чуть позже, но по количеству распространения тех инноваций, которые были созданы Российской Федерацией, как вам известно, российские вакцины зарегистрированы уже в 27 странах мира, и этот процесс только в начале, поэтому прогноз по инвестициям только благоприятный», — пояснил Романов.

12 февраля стало известно, что «Спутник V» вошёл в топ-3 вакцин против COVID-19 по количеству полученных во всём мире разрешений на применение. Российский препарат прошёл процесс регистрации в рамках ускоренной процедуры уже в 27 государствах мира, последними из них стали Черногория, Казахстан, а также Сент-Винсент и Гренадины (первое государство Карибского бассейна).

«Спутник V» получил мировое признание в качестве одной из ключевых вакцин, с помощью которых человечество сможет защититься от коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной жизни», — констатировал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

2 февраля в одном из самых авторитетных медицинских изданий The Lancet был опубликован материал, подтверждающий высокую эффективность «Спутника V». Международные эксперты установили, что отечественная вакцина предоставляет полную защиту от тяжёлых форм течения болезни, а её эффективность составляет 91,6%.

Время первых

Напомним, что 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработали специалисты НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

Препарат представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2 и вызывающую иммунный ответ организма. Вакцинация каждого человека проводится в два этапа (повторно — через 21 день после первой инъекции).

По данным центра Гамалеи, в России в гражданский оборот выпущено уже почти 7 млн доз вакцины, тогда как оба компонента препарата получили более 1,7 млн человек.

Кроме того, 10 февраля Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» направил в зарубежные научные журналы результаты первой и второй фаз клинических испытаний другой российской вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона». Их публикация ожидается в ближайшее время.

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