Это означает выход Киева из Минских соглашений: Лавров о новом законе Украины

Лавров назвал украинский закон "О переходном периоде" выходом Украины из минского комплекса мер. Также министр напомнил Германии и Франции, что они обещали не допустить принятия такого закона.

Если на Украине будет принят закон о переходном периоде, то это будет означать выход их Минских соглашений. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя последние действия Киева.

Речь идёт про закон об основах государственной политики переходного периода в Крыму и Донбассе. Он определяет действия Киева в этих регионах, после их "возвращения". Также закон закрепляет за Россией статус "агрессора" и "оккупанта".

Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер,

- заявил Сергей Лавров.

Глава МИД России отметил, что Германия и Франция на самом высоком уровне обещали, что данный закон не будет принят на Украине. Тем не менее Москва пока не видит никакой реакции Берлина и Парижа на действия Киева, подчеркнул министр.