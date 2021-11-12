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Это означает выход Киева из Минских соглашений: Лавров о новом законе Украины
12 ноября 2021, 23:50 • 211 • Политика
Лавров назвал украинский закон "О переходном периоде" выходом Украины из минского комплекса мер. Также министр напомнил Германии и Франции, что они обещали не допустить принятия такого закона.
Если на Украине будет принят закон о переходном периоде, то это будет означать выход их Минских соглашений. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя последние действия Киева.
Речь идёт про закон об основах государственной политики переходного периода в Крыму и Донбассе. Он определяет действия Киева в этих регионах, после их "возвращения". Также закон закрепляет за Россией статус "агрессора" и "оккупанта".
- заявил Сергей Лавров.
Глава МИД России отметил, что Германия и Франция на самом высоком уровне обещали, что данный закон не будет принят на Украине. Тем не менее Москва пока не видит никакой реакции Берлина и Парижа на действия Киева, подчеркнул министр.
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