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Это ощутит большинство регионов России: Собянин сделал невесёлый прогноз на 2021 год

09 сентября 2020, 10:35  •  53 • Политика
Большинство регионов России ощутят экономические последствия пандемии в 2021 году, считает мэр Москвы Сергей Собянин. "Столкнутся на следующий год с серьёзными проблемами", - подчеркнул он.
Экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 будут ощущаться не только в этом, но и в следующем году. С таким прогнозом выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в 2021 году большинство регионов России столкнутся с серьёзными проблемами "бюджетного характера". Столичный градоначальник отметил, что бизнес сможет оправиться от коронавирусного удара, а вот бюджетные ограничения будут сохраняться.
Скорее всего, большинство регионов - я это чувствую по разговорам с коллегами, и это просто очевидно - столкнутся на следующий год с серьёзными проблемами, - сказал Собянин на Московском финансовом форуме.
Он отметил, что бюджетные ограничения в регионах будут во многом зависеть и от динамики требований по нацпроектам, согласно которым необходимо определённым темпом повышать зарплаты бюджетного сектора - учителей, врачей и т.д. Мэр Москвы подчеркнул, что эти требования необходимо выполнять, а для этого необходимы дополнительные расходы.
Параллельно надо изыскивать расходы инвестиционного характера, в этом есть сложности, - цитирует ТАСС слова Собянина.

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