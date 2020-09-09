Это ощутит большинство регионов России: Собянин сделал невесёлый прогноз на 2021 год

Экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 будут ощущаться не только в этом, но и в следующем году. С таким прогнозом выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в 2021 году большинство регионов России столкнутся с серьёзными проблемами "бюджетного характера". Столичный градоначальник отметил, что бизнес сможет оправиться от коронавирусного удара, а вот бюджетные ограничения будут сохраняться.

Скорее всего, большинство регионов - я это чувствую по разговорам с коллегами, и это просто очевидно - столкнутся на следующий год с серьёзными проблемами, - сказал Собянин на Московском финансовом форуме.

Он отметил, что бюджетные ограничения в регионах будут во многом зависеть и от динамики требований по нацпроектам, согласно которым необходимо определённым темпом повышать зарплаты бюджетного сектора - учителей, врачей и т.д. Мэр Москвы подчеркнул, что эти требования необходимо выполнять, а для этого необходимы дополнительные расходы.