«Это они готовятся Галицию Польше передать»: во Львове перенесли Монумент славы в музей «Территория террора» • 44 • Украина

Демонтированный в Центральном парке Львова Монумент Славы, который был возведён в честь воинов-освободителей от немецкого нацизма, переместили в музей «Территория террора».



Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Максим Бужанский.



«Это очень хорошо, дорогие львовские друзья, так что, можем уже переходить к реституции, возвращению законным хозяевам всего, отнятого тоталитарным режимом, или на этом декоммунизация сдулась, а?» — подчеркнул нардеп.



Его подписчики, согласившись с ним, напомнили, что Львов был присоединён к Украине (УССР) при советской власти, и заслуга СССР в том, что город сейчас в составе Украины.



«Про то, что Львов вошёл в состав Украины благодаря РККА не очень удобно вспоминать», — отметил Виктор П.



«Поскольку Галичина и Волынь стали частью Украины в результате „коварного раздела Польши‟ между Германией и СССР, то в ходе декоммунизации это досадное недоразумение необходимо исправить! И точка! Минус пара миллионов помешанных на национализме и русофобии рагулей, и жизнь в стране сразу же наладится. Остальные — русские, украинцы, поляки, иудеи, болгары, и т.д. — жили веками здесь в мире и дружбе, и дальше продолжат жить не тужить», — предложил Дмитрий Г.



«Конечно же селюковские арийцы, убивавшие евреев и поляков только потому, что они евреи и поляки, — „ангелочки‟ и „воины света‟, а 6−7 миллионов украинцев, воевавших в Красной армии, наши дедушки-прадедушки, для них террористы? Ай-ай-ай, помешали рогулям вместе с „фюрером Великой Германии‟ Адольфом Гитлером строить новый порядок в Европе», — написал Alexander V.



«„Территория террора‟ и прочее, а когда уже откроют „Территорию добра!?‟» — поинтересовался Андрей Н.



«Вот они, кстати, рвутся в ЕС. А они разве не в курсе, что первым делом им закон о реституции впихнут. Как до этого сделали в Прибалтике. Ныть же потом будут по классике: „А нас за що?‟» — подчеркнул Олег Р.



«Это они готовятся Галицию Польше передать», — считает Сергей У.



«Львовяне хотят, чтоб по переписи населения процент украинцев там стал, как в 1931 году — 15,9%?. Никто не сделал большего для раскола страны, чем эти пресловутые декоммунизаторы», — отреагировал Женя П.



«Венгрия, Румыния и Польша очень внимательно следят за неукоснительным соблюдении пунктов по декоммунизации на Украине», — указал Виктор О.



«Надо отдать должное последовательности львовян. До переноса памятника воинам они уничтожили такие „памятники тоталитаризма‟, как ЛАЗ, выпускавший неплохие автобусы, завод „Электрон‟ (основанный в 1957 году телевизионный завод „Электрон‟. — О.П.), выпускающий телевизоры. Теперь славятся только своим пивом. С чем их и поздравляю!» — отметил Владимир О.



Монумент Славы в память о победе в Великой Отечественной войне был установлен во Львове в мае 1970 года.



В апреле 2021 года местный горсовет заявил о демонтаже Монумента.

Демонтированный в Центральном парке Львова Монумент Славы, который был возведён в честь воинов-освободителей от немецкого нацизма, переместили в музей «Территория террора».Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Максим Бужанский.«Это очень хорошо, дорогие львовские друзья, так что, можем уже переходить к реституции, возвращению законным хозяевам всего, отнятого тоталитарным режимом, или на этом декоммунизация сдулась, а?» — подчеркнул нардеп.Его подписчики, согласившись с ним, напомнили, что Львов был присоединён к Украине (УССР) при советской власти, и заслуга СССР в том, что город сейчас в составе Украины.«Про то, что Львов вошёл в состав Украины благодаря РККА не очень удобно вспоминать», — отметил Виктор П.«Поскольку Галичина и Волынь стали частью Украины в результате „коварного раздела Польши‟ между Германией и СССР, то в ходе декоммунизации это досадное недоразумение необходимо исправить! И точка! Минус пара миллионов помешанных на национализме и русофобии рагулей, и жизнь в стране сразу же наладится. Остальные — русские, украинцы, поляки, иудеи, болгары, и т.д. — жили веками здесь в мире и дружбе, и дальше продолжат жить не тужить», — предложил Дмитрий Г.«Конечно же селюковские арийцы, убивавшие евреев и поляков только потому, что они евреи и поляки, — „ангелочки‟ и „воины света‟, а 6−7 миллионов украинцев, воевавших в Красной армии, наши дедушки-прадедушки, для них террористы? Ай-ай-ай, помешали рогулям вместе с „фюрером Великой Германии‟ Адольфом Гитлером строить новый порядок в Европе», — написал Alexander V.«„Территория террора‟ и прочее, а когда уже откроют „Территорию добра!?‟» — поинтересовался Андрей Н.«Вот они, кстати, рвутся в ЕС. А они разве не в курсе, что первым делом им закон о реституции впихнут. Как до этого сделали в Прибалтике. Ныть же потом будут по классике: „А нас за що?‟» — подчеркнул Олег Р.«Это они готовятся Галицию Польше передать», — считает Сергей У.«Львовяне хотят, чтоб по переписи населения процент украинцев там стал, как в 1931 году — 15,9%?. Никто не сделал большего для раскола страны, чем эти пресловутые декоммунизаторы», — отреагировал Женя П.«Венгрия, Румыния и Польша очень внимательно следят за неукоснительным соблюдении пунктов по декоммунизации на Украине», — указал Виктор О.«Надо отдать должное последовательности львовян. До переноса памятника воинам они уничтожили такие „памятники тоталитаризма‟, как ЛАЗ, выпускавший неплохие автобусы, завод „Электрон‟ (основанный в 1957 году телевизионный завод „Электрон‟. — О.П.), выпускающий телевизоры. Теперь славятся только своим пивом. С чем их и поздравляю!» — отметил Владимир О.Монумент Славы в память о победе в Великой Отечественной войне был установлен во Львове в мае 1970 года.В апреле 2021 года местный горсовет заявил о демонтаже Монумента. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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