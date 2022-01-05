|
«Это огромная нагрузка»: руководитель «Круга добра» — о первом годе работы фонда
05 января 2022, 14:45 • 148 • В России
Год назад президент России Владимир Путин объявил о создании фонда поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра», куда поступают средства от повышения ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей. Руководитель фонда, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе протоиерей Александр Ткаченко рассказал об итогах работы и планах на 2022 год.
© фондкругдобра.рф
«Получателей помощи станет больше»
— Что для вас стало главным итогом первого года работы?
— Пожалуй, это то, что нам удалось сформировать эффективный механизм помощи детям, который позволяет оперативно реагировать на обращения родителей, доставлять лекарство пациенту в кратчайшие сроки и обеспечивать непрерывное продолжительное лечение. Детям с орфанными заболеваниями стали доступны инновационные лекарства, которые только появляются в мире.
В 2021 году были сформированы запасы лекарственных препаратов, причём на месяцы вперёд. Такая же схема будет действовать и в 2022-м: за январь — февраль мы соберём заявки и закупим лекарства до конца календарного года и на I квартал следующего. Это делается, чтобы не было перерывов из-за смены бюджета или продолжительных праздников. Кроме того, если появится новый пациент, которому нужно срочное лечение, мы можем взять препарат из этих запасов и доставить его ребёнку за день-два.
— Скольким детям вы помогли в прошлом году и есть ли прогноз, сколько подопечных получат помощь в этом?
— Более 2100 детей получили лекарства, медицинские изделия и другие виды помощи от фонда в 2021 году. В наступившем году, по нашим предположениям, это будет не менее 4 тыс. пациентов. Среди них не только дети с выявленными впервые заболеваниями, с которыми уже работает фонд, но и пациенты с нозологиями, ранее не входившими в перечень «Круга добра».
Но если со временем выясняется, что, допустим, какое-то лекарство помогает при расширенном наборе клинических данных и производитель меняет инструкцию, то и фонд, соответственно, тоже расширяет список подопечных. Так, например, произошло с «Трикафтой»: на момент появления препарата он применялся для детей с 12 лет, а несколько месяцев назад он доказал свою эффективность для детей с шести лет.
Кроме того, уже сейчас нам известно о 15 препаратах для лечения орфанных заболеваний, которые находятся на четвёртой стадии клинических испытаний, то есть вот-вот выйдут и будут зарегистрированы. А это значит, что если их эффективность будет доказана и экспертный совет примет соответствующее решение, то получателей помощи станет ещё больше.
— С какими трудностями вы столкнулись в начале работы «Круга добра»?
— В основном они были связаны с тем, что требовалось наладить механизм подачи заявок и их экспертной оценки, причём сразу во всех регионах. Это огромная нагрузка — если в начале существования фонда мы получали от 70 до 100 заявок в неделю, то сейчас — порядка 400. При этом члены экспертного совета — люди, ведущие серьёзную научную работу в своих федеральных центрах, а по каждой заявке требуется достаточно трудоёмкая процедура оформления, согласования, сбора публикаций и так далее.
Тем не менее, благодаря интенсивной работе совета, нам удалось обеспечить необходимую экспертизу документов и оперативное принятие решений. По постановлению правительства, фонд должен рассматривать заявку за 14 дней. Мы рассматриваем её за семь.
— Фонд справляется с таким объёмом и скоростями?
— Сейчас в фонде работают 35 человек. Им надо не только принять заявку, но и проследить её исполнение, мониторить качество лекарств, взаимодействовать с пациентским сообществом.
— Вы планируете привлекать волонтёров?
— Да, с этого года. Во время локдауна сформировались сильные группы волонтёров, которые сейчас, когда напряжение ослабло, по-прежнему хотят найти применение своему желанию помогать другим. А семья, где есть дети с орфанными заболеваниями, помимо лекарств, будет благодарна и за то, что кто-то посидел с ребёнком, сходил в магазин, помог с уроками.
«Отчёт будет доступен всем»
— Что ещё планируется сделать в наступившем году?
— Очень важное изменение — уполномоченные по правам ребёнка в регионах будут мониторить качество оказания медицинской помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. В том числе они будут контролировать то, как и насколько оперативно местные органы здравоохранения реагируют на просьбы родителей, направляют заявки в фонд, отвечают на вопросы, насколько в курсе изменений в состоянии ребёнка.
Также мы подготовили и направили в Минздрав предложения об изменениях в действующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам совершенствовать некоторые процессы — закупки, принятие решений по договорам помощи и так далее.
— Объёмы финансирования будут сохранены?
— В 2021 году в бюджете было зарезервировано 60 млрд рублей, а фактические поступления составляют порядка 75 млрд рублей. Поскольку фонд получил возможность закупать лекарства только с 1 июля, то направлено на эти цели было 37,9 млрд рублей. Оставшиеся средства сохранены и будут использованы для помощи детям в этом году. Всего в 2022 году планируется поступление 80 млрд рублей.
— Когда фонд создавался, шла речь о возможности привлечения корпоративных и частных пожертвований. Как вы относитесь к этой мысли?
— Фонд имеет возможность принимать частные пожертвования. Как вы знаете, Дмитрий Муратов — лауреат Нобелевской премии — перечислил в «Круг добра» её часть в размере 5 млн рублей. Все средства будут направлены на те услуги детям, которые фонд не может оплачивать из бюджета. Например, есть лекарственный препарат, введение которого не входит в программу государственной гарантии и медицинское учреждение не может его ввести в силу того, что это не будет компенсировано. Вот эта затрата на очень сложную, высокотехнологичную процедуру и будет оплачиваться таким образом.
— Как и когда фонд отчитывается по затраченным средствам?
— «Круг добра» отчитывается перед многими органами: попечительским советом, Министерством здравоохранения, Общественной палатой, Счётной палатой и перед широкой общественностью. Отчёт будет выложен на сайте и доступен абсолютно всем. Мы хотим, чтобы каждый из налогоплательщиков, который перечислил нам средства, видел, куда фонд направил эти деньги. И получил радость от того, что помог детям.
«Циничный рынок»
— У всех на слуху самое дорогое лекарство в мире — «Золгенсма», которое фонд начал закупать в прошлом году. Какие ещё дорогостоящие препараты стали доступны детям через «Круг добра»?
— Ну, к примеру, в конце декабря мы рассматривали препарат восоритид для лечения ахондроплазии (наиболее частой причины карликовости). Это инновационный лекарственный препарат, который позволяет детям с таким генетическим нарушением вернуть полноценный рост. А значит — улучшить качество жизни, получить шанс быть счастливым полноценным членом общества. Лекарство очень дорогое, но тем не менее, эксперты посчитали, что нам важно помочь этим детям.
Но фонд смог договориться о поставке иммуноглобулинов в Россию — не для всех производителей наша страна является приоритетной для поставок. Причём за счёт того, что вводить препарат можно подкожно, детям не надо ставить травматичные внутривенные катетеры, каждый раз ехать на процедуру — можно делать всё дома, как люди с диабетом вводят инсулин. А это тоже значительно улучшает качество жизни.
— Помощь может быть не только лекарственной, но и в виде каких-то операций, средств реабилитации. Как развивался этот сегмент работы?
— Тоже на одном из недавних заседаний было принято решение оплачивать один из уникальных видов медицинской технологии при лечении рака. Она позволяет снизить количество реакций «трансплантат против хозяина» в несколько раз. В большинстве случаев такая реакция при пересадке костного мозга приводит к гибели пациента. Стоимость этой технологии около 3 млн рублей. Мы уже оплатили лечение порядка 30 пациентов.
Фонд обеспечивает не только лекарства или операции, но и технические средства. Так, есть такое заболевание как синдром Ундины, который связан с остановкой дыхания в ночное время. И существует имплантируемый аппарат, вроде кардиостимулятора, только он действует на нерв, контролирующий диафрагму. Соответственно, в случае остановки дыхания он позволяет запустить этот процесс. Или, например, было принято решение закупать медицинские изделия — специальные бинты и пластыри — для детей с буллёзным эпидермолизом. Мы работаем в партнёрстве с фондом «Дети-бабочки», который поможет нам никого не упустить. Предположительно, таких пациентов будет не менее 700.
— Вы говорили, что столкнулись с попытками давления со стороны фармкомпаний, дистрибьюторов, которые требовали себе эксклюзивные права — вся эта закупочная подковёрная борьба, связанная с большими деньгами. Удалось решить эту проблему?
— Это очень жёсткий и достаточно циничный рынок. Надо понимать, что в бюджете каждой фармацевтической компании есть средства, заложенные на маркетинг, лоббирование и увеличение продаж — в том числе с помощью пациентских организаций или через членов попечительского совета.
Давление оказывается, и с разных сторон: от сотен под копирку написанных писем от родителей в адрес правительства или администрации президента до организации одиночных пикетов. Например, одна из фармкомпаний инициировала и оплатила приезд родителей из разных регионов, их проживание, питание и стояние около фонда.
В конце концов я собрал всех фармпроизводителей в Общественной палате, сказал, что такие методы считаю неэтичными и попросил перевести дискуссию в научно-конструктивное русло.
«Ротация была бы разумной»
— Как сейчас обстоят дела с разработкой российских лекарственных препаратов? Я знаю, что все, например, ждут появления нашего аналога «Золгенсмы».
— Не только этого препарата, есть и отечественный аналог «Динутуксимаба» для лечения нейробластомы, он более чистый, с меньшим количеством побочных эффектов. Таких проектов много, и совместно с Минпромторгом, РАН, Минздравом мы дадим консолидированную оценку, какие разработки на завершающих стадиях, в какие целесообразно вложить деньги, чтобы испытания успешно завершились, фонд потом закупил это лекарство и деньги налогоплательщиков остались бы в стране. Решение, конечно, принимает правительство.
— В связи с этим будет пересматриваться список препаратов, с которыми фонд работает сейчас?
— У нас нет процедуры исключения из перечня, но в этом году фонд, наверное, будет пересматривать его — согласно постановлению правительства, это надо делать каждые два года.
— А будет ли меняться состав экспертного или попечительского советов?
— Люди, которые профессионально работают в этой среде — академики, специалисты, учёные, руководители федеральных центров — составляют костяк, который принимает решения. Я горжусь тем, что в экспертном совете фонда «Круг добра» собрались лучшие отечественные специалисты по редким и тяжелым заболеваниям.
Поэтому я думаю, что некая ротация была бы естественной, ожидаемой и разумной.
— Год назад огромной проблемой было бездействие некоторых регионов, которые отказывали пациентам в положенных им лекарствах, мол, вот появится фонд и всё вам купит. Что-то изменилось с тех пор?
— К сожалению, даже сейчас не все регионы до сих пор исполняют свои обязательства обеспечивать детей лекарствами. Поразительно, что зачастую этим занимаются наиболее богатые регионы, тогда как дотационные субъекты РФ ищут и находят возможность решить проблему. Такой бесчеловечный подход обеспеченных регионов меня очень расстраивает. Мы каждый раз пишем о таких случаях в федеральное министерство здравоохранения и по итогам года вынесем суждение об исполнении региональными минздравами поручения президента. Их бездеятельность не останется без внимания надзорных органов.
Подпишитесь на нас
148
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 января 2022, 08:05
|
01 января 2022, 16:55
|
04 января 2022, 19:00
|
02 января 2022, 15:40
|
01 января 2022, 18:40
|
02 января 2022, 23:15
|
01 января 2022, 11:05