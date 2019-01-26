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"Это однозначно провокация": В Крыму приняли меморандум по инциденту с украинскими моряками

26 января 2019, 14:09  •  190 • В России

По инциденту после нарушения государственной границы РФ тремя украинскими кораблями юристы подготовили правовой меморандум. Документ определяет взгляд юристов на инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе, сообщил Александр Молохов, возглавляющий рабочую группу по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма. По его словам, это однозначно была провокация с юридической точки зрения.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель также поддерживает принятый меморандум.

- Провокация, которая была организована правительством Украины на границе с РФ, безусловно, носит враждебный, вызывающий характер. Я убежден в том, что задержанные украинские моряки и сотрудники СБУ должны понести заслуженное наказание в рамках закона РФ. То, что их задержали, это совершенно правильно и соответствует международным нормам и законодательству РФ. В то же время, им оказывается необходимая медицинская помощь, и моряки содержатся в нормальных условиях. Но речь сегодня не идет о возвращении их на Украину, - выразил свое мнение Юрий Гемпель.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара также не удивлен, что произошедшее в Керченском проливе названо провокацией.

- Для этого не нужно принимать документы и резолюции, хотя, безусловно, юридическое заключение здесь очень важно. То, что случай в Керченском проливе носил исключительно провокационный характер, это точно. Петр Порошенко в очередной раз нагнал волну антироссийской истерии и пытался поднять свой рейтинг внутри Украины. Реальных инструментов давления на РФ у Украины нет.

Напомним, 25 ноября украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Корабли задержали пограничники, им даже пришлось применить оружие, трое моряков получили небольшие ранения. На борту было 22 моряка и два сотрудника СБУ, координирующие прохождение провокации. Все были арестованы, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ. Решение о взятии под стражу украинских моряков принял суд Республики Крым. Сейчас они находятся в СИЗО Москвы, они получают питание и необходимый уход. Мало того, в их распоряжении обширная библиотека, где можно выбрать книгу по душе. Ситуацию, произошедшую в Керченском проливе президент РФ Владимир Путин назвал провокацией, которая нужна действующему президенту Украины Петру Порошенко для поддержки рейтинга перед грядущими выборами в незалежной.

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