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"Это очень странно". Американист об обращении Трампа к ООН

22 сентября 2020, 21:15  •  134 • Аналитика
© REUTERS / United Nations
Президент США Дональд Трамп призвал ООН заняться "настоящими проблемами", стоящими перед миром, об этом он заявил в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование семьдесят пятой годовщины ООН.
"Если ООН должна быть эффективной организацией, то она должна сфокусироваться на настоящих проблемах в мире. В их число входят терроризм, угнетение женщин, принуждение к труду, наркотрафик, торговля людьми и секс-торговля, этнические чистки, преследование по религиозным мотивам и этнические чистки религиозных меньшинств", ‒ сказал американский лидер.
Он заверил, что США всегда будут лидером в вопросе защиты прав человека.
В своем выступлении Трамп также призвал ООН привлечь КНР к ответственности за распространение коронавируса. К этому он добавил обвинения в том, что Китай загрязняет океаны и ловит слишком много рыбы в водах других стран, уничтожает коралловые рифы и ответственен за выбросы углерода в объемах, превышающих выбросы любой другой страны.
Россию в своем выступлении американский президент не упоминал, его речь продлилась около семи минут.
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист
Александра Филиппенко в эфире радио Sputnik оценила обращение Дональда Трампа к ООН.
"Это было ожидаемо, что Трамп в своем выступлении не будет говорить о России. Демократы его пытались обвинять в сговоре с Россией, в том, что Россия помогла ему выиграть прошлые выборы. А сейчас мы находимся в месяце с небольшим от новых выборов, они уже виднеются на горизонте, и было ожидаемо, что Трамп не будет говорить о России. Это очень странно на таком важном международном мероприятии как Генассамблея ООН, где всегда обсуждаются вопросы внешней политики, тем не менее, было опять-таки ожидаемо, что большинство глав государств будут обращаться в первую очередь к своим избирателям. Поэтому в случае Трампа его выступление было направлено на американских избирателей", ‒ считает Александра Филиппенко.
По ее словам, для Трампа сейчас центральные вопросы находятся не в плоскости внешней политики, а в плоскости внутренней политики.
"Для него сейчас очень важно, во-первых, чтобы американский электорат его поддержал, чтобы он выиграл выборы. Также для Трампа очень важно, чтобы республиканцы сохранили большинство в сенате ‒ президентские выборы и выборы трети сената будут проходить одновременно", ‒ пояснила Александра Филиппенко.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом. По данным ресурса RealClearPolitics.com, который обобщает все опросы и выводит средние показатели, в период с 3 по 16 сентября отрыв Байдена составил 5,8%.
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