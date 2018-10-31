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«Это новый этап американского гнета»: Президент Ирана отказался бояться новых санкций США

31 октября 2018, 16:24  •  67 • Политика
Рухани заявил, что Иран не боится новых санкций США, и призвал граждан проявить стойкость перед лицом нового этапа американского гнета.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил на заседании правительства, что Тегеран не боится угроз новых санкций со стороны Вашингтона. Слова иранского лидера опубликовали на официальном сайте президента Ирана.
Рухани прямо назвал санкции США новым этапом американского гнета и призвал народ страны проявить стойкость и твердость перед лицом испытаний. Президент Ирана честно отметил, что в ближайшие месяцы граждане могут столкнуться с некоторыми трудностями, вызванными экономическим давлением со стороны США. Рухани заверил, что он и правительство делают все, чтобы снизить остроту этих проблем, и используют для этого все имеющиеся возможности.
«Народ должен знать, что правительство не боится американских угроз», - сказал глава Ирана.
Напомним, что после выхода США из ядерной сделки в мае этого года американский президент Дональд Трамп ввел уже несколько пакетов экономических санкций против Ирана и делает все, чтобы полностью перекрыть экспорт иранской нефти в другие страны.

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