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«Это новая инфекция, мы её только изучаем»: патологоанатом — об изменениях в организме, вызываемых COVID-19

06 апреля 2020, 16:30  •  153 • В России
Смерть заражённых коронавирусом чаще всего наступает в результате осложнения сопутствующих заболеваний, а вирус лишь ускоряет болезнь. Об этом в интервью RT заявила врач-патологоанатом Дарья Ситовская. Она рассказала, к каким изменениям в организме приводит заражение COVID-19 и почему у больных могут возникать проблемы с дыханием.
 
РИА Новости © Павел Кононов
 

— Это правда, что коронавирус в первую очередь поражает лёгкие?

— Не всегда. Лёгкие поражаются, как и при гриппе, только при тяжёлом течении болезни. Болезнь же протекает своим чередом, у неё свой патогенез и точки воздействия. Это новая инфекция, мы не можем достоверно сказать, какой тип течения для неё нормален. Мы её только изучаем. 

Для этой группы вирусов характерно в первую очередь именно альвеолярное повреждение. В альвеолах лёгких, ответственных за насыщение тела кислородом, образуются так называемые гиалиновые мембраны (перегородки, которые препятствуют нормальному газообмену), а сами альвеолы заполняются белком фибрином и отёчной жидкостью.

— Получается, больной с тяжёлой формой коронавируса делает вдох, но не дышит толком?

— Да, именно так. Кровь не насыщается кислородом, и все остальные органы тоже его недополучают. Самый чувствительный к нехватке кислорода — мозг. Человек может терять сознание, а дыхательная недостаточность нарастать. При серьёзных поражениях лёгких — тяжёлом остром респираторном синдроме — требуются уже не аппараты ИВЛ, а методы экстракорпоральной оксигенации, для которых нужен прямой доступ в крупные кровеносные сосуды.

  • Врач-патологоанатом Дарья Ситовская
  • © Фото из личного архива

— У патологоанатомов уже есть особые правила для работы с этим вирусом?

— COVID-19 определили как микроорганизм, относящийся к особо опасным (карантинным) инфекциям, таким как чума, холера, сибирская язва, туляремия, натуральная оспа, жёлтая лихорадка. В Санкт-Петербурге большая часть пациентов с COVID-19 находятся в специализированном инфекционном стационаре. Вскрытия умерших от коронавируса должны проводиться в противочумных костюмах, которые потом утилизируют, а помещение обеззараживают хлоросодержащим антисептиком.

— Визуально лёгкие умершего от COVID-19 сильно отличаются от здоровых?

— Лёгкие такого больного лично я не обследовала, но коллеги присылали фото со вскрытий для общего ознакомления. Чтобы врачи понимали, с чем имеют дело. Судя по снимкам и описаниям, лёгкие у умерших плотные, тёмно-красные, безвоздушные, но при этом явно выраженного отёка нет. Предположу, что по плотности они схожи с резиной. Здоровые лёгкие больше похожи на мягкую и эластичную губку для мытья посуды. Стоит отметить, что обратимость изменений зависит от возраста и возможностей конкретного организма. Чем больше сопутствующих патологий (хроническая обструктивная болезнь лёгких, эмфизема, хронический бронхит, бронхиальная астма), тем сильнее повреждение лёгочной ткани.

— Коронавирус является причиной смерти?

— Пока что нет чёткой статистики — у нас в стране, к счастью, небольшая летальность. Вообще же патологоанатомы выделяют три причины смерти: основную, непосредственную и ближайшую. Основная — это COVID-19. Остальные две — сопутствующие заболевания. Чаще встречаются осложнения соматических заболеваний (например, инфаркт миокарда), то есть у умершего пациента были заболевания, которые могли его убить в любой момент. А вирус мог лишь ускорить болезнь, потому что такая инфекция — огромный стресс для организма.

Распространение коронавируса

Напомним, вспышка COVID-19 была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Согласно данным Роспотребнадзора РФ, по состоянию на 4 апреля заболевание подтверждено в общей сложности более чем у 1 млн человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, первое место в мире по числу заболевших занимают США, там выявлено более 330 тыс. случаев заражения. В Европе лидером по количеству инфицированных стала  Испания (свыше 135 тыс. случаев), за ней следуют Италия (порядка 128 тыс.), Германия (более 100 тыс.) и Франция (почти 93 тыс.).

В России Роспотребнадзор зарегистрировал 6343 случая коронавируса в 80 регионах. Количество летальных исходов — 47.

Всего в мире умерли свыше 70 тыс. инфицированных.

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