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«Это независимый курс»: Лавров оценил отказ Турции поддержать антироссийские санкции
14 августа 2018, 19:24 • 62 • Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям.
Стало известно о том, что в настоящее время Москва дала свою оценку недавнему отказу Анкары в поддержке антироссийских санкций. Информацию об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
«В сфере внешней политики Россия и Турция проводят независимый курс, - сказал он. - Мы высоко ценим отказ партнёров присоединиться к антироссийским санкциям».
Напомним, ранее сообщалось, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет рвать отношения с российской стороной.
Ранее Эрдоган говорил о том, что Вашингтон наносит Анкаре «удар в спину», повышая пошлины на ввозимые из этой страны товары. Пошлины, которые американская сторона повысила в адрес Турции, вызвали обвал турецкой лиры до исторического минимума.
«С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой — бьете в спину своего партнера, - заявил турецкий лидера Реджеп Тайип Эрдоган. - Мы не можем это принять».
По его словам, сейчас Анкара не намерена сдаваться. И этому не сможет поспособствовать никакое давление, в том числе и экономическое, со стороны США.
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