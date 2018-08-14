«Это независимый курс»: Лавров оценил отказ Турции поддержать антироссийские санкции

Стало известно о том, что в настоящее время Москва дала свою оценку недавнему отказу Анкары в поддержке антироссийских санкций. Информацию об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В сфере внешней политики Россия и Турция проводят независимый курс, - сказал он . - Мы высоко ценим отказ партнёров присоединиться к антироссийским санкциям».

Напомним, ранее сообщалось, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет рвать отношения с российской стороной.

Ранее Эрдоган говорил о том, что Вашингтон наносит Анкаре «удар в спину», повышая пошлины на ввозимые из этой страны товары. Пошлины, которые американская сторона повысила в адрес Турции, вызвали обвал турецкой лиры до исторического минимума.

«С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой — бьете в спину своего партнера, - заявил турецкий лидера Реджеп Тайип Эрдоган. - Мы не можем это принять».

По его словам, сейчас Анкара не намерена сдаваться. И этому не сможет поспособствовать никакое давление, в том числе и экономическое, со стороны США.