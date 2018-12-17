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«Это невозможно»: Лавров пообещал не воевать с Украиной

17 декабря 2018, 19:24  •  130 • Война
Российско-украинской войны не будет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для сайта kp.ru.
«Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю»,
— сказал Лавров журналистам Дарье Асламовой и Андрею Баранову.
Министр иностранных дел отметил, что Москва хочет сохранить Украину в качестве нейтральной страны. Долг Российской Федерации, добавил глава МИД, заключается в том, чтобы «все, кто живет на Украине, были в комфортном состоянии».
Он добавил, что признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики «станет проявлением нервного срыва и слабости». При этом, за минувшие сутки украинские силовики 24 раза обстреляли территории Донбасса, передает ФАН сообщение представителя Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Несколькими днями ранее президент Украины Петр Порошенко провозгласил «войну с Россией», говоря об инциденте в Керченском проливе.
В интервью американскому телеканалу Fox News президент Украины по-английски и с сильным акцентом обратился к «мистеру Путину», заявив, что ситуация в Керченском проливе — «не кризис, не шутка и не инцидент», а «агрессия и война». Порошенко также призвал запретить российским судам входить в европейские и американские порты.
Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения пресекли попытки украинских моряков нарушить границу России.
Пару часов спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.
На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.
Вскоре после этого подразделения десантно-штурмовых войск (ДШВ) и бронетехника ВСУ были передислоцированы на границу с Россией. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, опубликовав в своем твиттере поздравление с годовщиной создания ВСУ.
«Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной Стратегическим планом применения ВСУ. В рамках этого процесса боевые части и подразделения ВСУ передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора, не теряя ни секунды», – заявил украинский президент.
28 декабря президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе является провокацией киевских властей и, возможного, самого президента Украины Петра Порошенко перед выборами в 2019 года.
«Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — подчеркнул он.
Вместе с тем доказательств причастности России к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россиия подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не оказывает ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того, Москва неоднократно обращала внимание западных партнеров на нежелание Киева выполнять свою часть минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.
МИД: Киев готовится выйти к границе России
В июле 2017 года замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у властей страны нет юридических доказательств присутствия ВС России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — посетовал замминистра.
Боевые действия начались на востоке Украины в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области провозгласили себя независимыми республиками после госпереворота в Киеве. Власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию против ДНР и ЛНР. В конце апреля текущего года президент Украины объявил об изменении формата антитеррористической операции (АТО). Теперь мероприятия по борьбе с ДНР и ЛНР называются операцией Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей для защиты территориальной целостности и независимости украинского государства, отмечает НСН.

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