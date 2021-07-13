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«Это несправедливо»: Зеленский возмущён диалогом ЕС и России

13 июля 2021, 07:25  •  299 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на желание канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью LRT в понедельник, 12 июля.

«Что касается приглашения Европейского союза президенту России, я считаю, что это несправедливо по отношению к Украине в той ситуации, в которой мы находимся, в том военном конфликте. Я не хочу сказать, что это предательство, потому что Евросоюз принял решение — эта встреча не состоится», — заявил Зеленский.

«Я считаю, что это несправедливо, я повторюсь. Потому что это означает, что цена любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что через семь лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить по-прежнему», — подчеркнул украинский лидер.

При этом для завершения войны на Донбассе необходима политическая воля России, добавил Зеленский.

«Завершение войны — не говоря уже о том, что это мой приоритет, и прежде всего мой приоритет как гражданина Украины — я считаю, что это конкретные шаги», — сказал он.

Президент Украины считает, что если в течение семи месяцев не было крупных столкновений или взрывов, то это говорит о том, что возможно завершить войну на Донбассе.

«Я бы не стал президентом, если бы не чувствовал, что у меня есть и способность, и желание, и энергия, и стремление, и политическая воля. Но этого оказалось недостаточно, чтобы закончить войну за год. То же самое должно быть и с Россией. Если Россия захочет этого завтра, мы закончим эту войну очень скоро», — отметил Зеленский.

Наконец, Зеленский также затронул тему газопровода «Северный поток — 2». Он напомнил, что это «не экономический проект, а вопрос безопасности Украины и ряда европейских стран».

«Поэтому я считаю, что эти вопросы можно решить только комплексно. Не может быть, чтобы за счет Украины решались проблемы европейского континента. Я считаю, что это просто недопустимо. Поэтому мы будем бороться столько, сколько сможем, и, я уверен, дольше, чем многие страны», — резюмировал Зеленский.

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