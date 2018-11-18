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«Это неслыханная дерзость»: В Польше увидели угрозу в общеевропейской армии Макрона и Меркель

18 ноября 2018, 10:09  •  32 • Политика
Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что озвученная президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель идея создать единую общеевропейскую армию для защиты и от России, и от Китая, и даже от США является чрезвычайно опасной и представляет угрозу для самой Варшавы. «Следует сказать, что это неслыханная дерзость...» - добавил отставной политик.
По мнению Мачеревича, франко-немецкий проект европейской армии связывает эти две страны, а также Италию, Испанию и Бельгию в некую полугосударственную структуру. Это, продолжает министр, может означать смену официального политического курса Берлина на рельсы «двухскоростной Европы» — ситуации, когда одна часть ЕС развивается быстрее другой.
Если страны Старой Европы сблизятся между собой еще больше, то это может угрожать интересам Польши и других восточноевропейских государств-участников ЕС.
В любом случае идея общеевропейской армии не может прийтись по душе США — одному из главных союзников Польши, «защищающему» мир уже 70 лет.
«Следовательно, Ангела Меркель полностью поддержала действия, которые для Польши очень опасны. Они являются существенной угрозой. И также другие государства воспринимают это похожим образом», - заявил экс-глава МО Польши в беседе с корреспондентом интернет-газеты wPolityce.pl.

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