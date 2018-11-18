«Это неслыханная дерзость»: В Польше увидели угрозу в общеевропейской армии Макрона и Меркель

Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что озвученная президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель идея создать единую общеевропейскую армию для защиты и от России, и от Китая, и даже от США является чрезвычайно опасной и представляет угрозу для самой Варшавы. «Следует сказать, что это неслыханная дерзость...» - добавил отставной политик.

По мнению Мачеревича, франко-немецкий проект европейской армии связывает эти две страны, а также Италию, Испанию и Бельгию в некую полугосударственную структуру. Это, продолжает министр, может означать смену официального политического курса Берлина на рельсы «двухскоростной Европы» — ситуации, когда одна часть ЕС развивается быстрее другой.

Если страны Старой Европы сблизятся между собой еще больше, то это может угрожать интересам Польши и других восточноевропейских государств-участников ЕС.

В любом случае идея общеевропейской армии не может прийтись по душе США — одному из главных союзников Польши, «защищающему» мир уже 70 лет.