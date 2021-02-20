Это неправильный эксперт: Франция отказалась слушать Лаврова

Власти Франции отказались слушать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который рассказал о выводах врача-невролога Виталия Козака относительно "отравления" Навального. В Париже заявили, что это "неправильный" эксперт.

Ранее Лавров направил своему французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану письмо, в котором рассказал о выводах работающего в Швейцарии невролога Виталия Козака. Последний заявил, что немецкие врачи не привели ни одного факта, указывающего на "Новичок".

Однако во французском МИД ответили, что министр "слишком занят политическими вопросами", чтобы отвечать на письмо Лаврова. И к тому же Виталий Козак является экспертом, который "не имеет официального статуса". Внешнеполитическое ведомство посоветовало не слушать Козака, а обращаться сразу в клинику "Шарите", пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на свой источник.

При этом французскую сторону почему-то не смущает, что она сама принимает серьёзные политические решения в отношении Москвы на основании свидетельств неких специалистов, - отметил собеседник газеты.

Напомним, что Виталий Козак изучил статью, написанную врачами берлинской клиники "Шарите", где лечился Навальный, и обнаружил, что никаких свидетельств применения против блогера яда "Новичок" они не предоставили. В разговоре с Царьградом эксперт отметил, что единственным источником информации, позволяющим немецким врачам упомянуть "Новичок" в статье, стало заявление правительства Германии от 2 сентября 2020 года. При этом власти Германии отказываются предоставлять России доказательства отравления Навального ядом.