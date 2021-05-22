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"Это неправда": Захарова обвинила австрийского министра во вранье об отношениях РФ и ЕС

22 мая 2021, 16:00  •  70 • Политика
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Глава МИД Австрии ранее заявил, что наша страна не хочет диалога с европейскими государствами
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала слова австрийского коллеги Александера Шалленберга. Тот заявил, что Россия не хочет диалога с ЕС.
Захарова указала на то, что министр говорит неправду. Она напомнила, что ранее Россия вместе с Евросоюзом участвовала во множестве экономических, гуманитарных и политических проектов. Однако все это прервалось, когда европейская сторона ввела санкции против нашей страны и начала сыпать бездоказательными обвинениями.
"Это неправда",
– написала о словах Шалленберга Захарова в своем Фейсбуке.
О напряженных отношениях между Россией и Евросоюзом австрийский министр высказался ранее в беседе с радиостанцией Ö1. Тогда же он добавил, что Москва не выказывает заинтересованности в диалоге с европейской стороной. А ЕС, по его словам, напротив, хочет наладить сотрудничество. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в Сети появилось видео, как Захарова грозит журналистам кулаком за неудобный вопрос главе МИД РФ Сергею Лаврову.

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