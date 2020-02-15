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«Это необходимый проект»: каковы перспективы завершения строительства «Северного потока — 2»
15 февраля 2020, 12:54 • 163 • В мире
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что Россия сможет достроить газопровод «Северный поток — 2». Он отметил, что прокладка труб на небольшой глубине не требует сложных технологий и необходимо только подходящее судно. По мнению экспертов, оптимизм Зеле отражает позицию европейского бизнеса в отношении российского проекта.
Cварка труб на борту трубоукладочного судна Pioneering Spirit © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что Россия сумеет завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что прокладка труб на небольшой глубине не требует сложных технологий, нужно только подходящее судно.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с RT высказал мнение, что проект может быть завершён до конца текущего года.
«Очевидно, что, когда газопровод построен на 90%, никто его не бросит. Так или иначе, найдут возможность его достроить. Когда остался такой маленький участок, 100 км с небольшим, проводить тендер и как-то затягивать этот процесс вряд ли целесообразно. Достроим своими силами, с помощью двух судов — «Академик Черский» и баржи «Фортуна» — достроят этот небольшой участок», — отметил эксперт.
О том, что газопровод будет достроен, несмотря на сопротивление США, ранее говорил министр энергетики России Александр Новак. Он напомнил, что «Северный поток — 2» — максимально прозрачный, предсказуемый и выгодный проект как для России, так и для европейских потребителей.
«И вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь США, газопровод будет достроен», — подчеркнул Новак.
Министр также назвал судно «Академик Черский» одним из вариантов для окончания строительства, уточнив, что «потребуется некоторое время на доподготовку».
Напомним, «Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России в Балтийском море до Германии. Против строительства газопровода выступают Украина, опасающаяся потери доходов от транзита российского газа, несколько европейских стран, среди которых Латвия, Литва и Польша, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Выступающие за прекращение строительства страны утверждают, что проект представляет угрозу энергобезопасности Европы.
В свою очередь, Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим, а не политическим проектом и не предполагает прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину. В частности, замглавы МИД России Александр Панкин ранее вновь подчеркнул, что западным государствам пора отказаться от санкций, поскольку договорённостям Москвы и Киева по транзиту газа ничто не угрожает.
В конце декабря президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на новый финансовый год. Документ предполагает санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В частности, речь идёт о введении ограничительных мер в отношении судов, осуществляющих прокладку труб на глубине более 100 футов (30 метров), а также компаний, которые продают либо сдают в аренду такие суда.
После этого швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб «Северного потока — 2», свернула работу, заявив позднее, что не вернётся к участию в строительстве постройке этой магистрали.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с RT также отметил, что проект будет завершён.
«Оптимизм Райана Зеле во многом является символичным, потому что он демонстрирует позицию европейского бизнеса в отношении «Северного потока — 2». Это необходимый проект, и он будет завершён. Никто не сдался, никто не опустил руки, и все стараются перебить негатив, который старательно формируется вокруг проекта в той же Европе. Что касается самого проекта, на данный момент у нас есть конкретные санкции США, бьющие по судам и компаниям, которые либо будут участвовать в прокладке газопровода, либо будут сдавать суда в аренду для прокладки», — пояснил он.
Эксперт напомнил, что у «Газпрома» есть два трубоукладочных судна, а работа на наиболее сложных участках завершена.
«В этих конкретных имеющихся на данный момент условиях глобальных сложностей быть не должно. Кроме того, мы не видим какой-то законотворческой активности со стороны США, которая могла бы угрожать реализации проекта. Есть заявления о санкциях, но подобная инициатива является, на мой взгляд, малореализуемой. Это звучит исключительно как угроза. Оформить данный проект в виде закона вряд ли кто-то решится. Просто потому, что это будет открытый удар по европейскому бизнесу», — заключил Фролов.
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