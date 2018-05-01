«Это нелепое шоу мы уже видели»: в Иране ответили на обвинения в разработке ядерного оружия со стороны Нетаньяху

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что спецслужбы его страны нашли доказательства разработки Ираном ядерного оружия. Израильский лидер отметил, что материалы уже направлены в Вашингтон. В Тегеране эти обвинения опровергли, назвав выступление Нетаньяху «детским и нелепым шоу». Глава еврейского государства также провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых президент России подчеркнул необходимость выполнения условий ядерной сделки всеми сторонами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии архивов по разработке ядерного оружия. С таким заявлением он выступил на иврите и на английском в прямом эфире местного телевидения.

Он сообщил, что в распоряжении израильской разведки оказалось полтонны секретных материалов, доказывающих наличие у Ирана ядерной программы и её секретной военной составляющей под кодовым названием «проект Амад».

«В 2017 году Иран спрятал свои архивы по разработке ядерного оружия... Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военной ядерной программы», — сказал израильский премьер.

В ходе пресс-конференции Нетаньяху показал презентацию на основе разведданных и продемонстрировал шкаф, заполненный папками с документами. Он пояснил, что всего израильской разведке удалось добыть 55 тыс. страниц документов и 55 тыс. файлов с засекреченной информацией на 183 компакт-дисках.

По утверждениям премьер-министра, Тегеран «хранил и расширял военно-ядерные ноу-хау» после подписания иранской сделки.

«Иран солгал в 2015 году, когда не признался во всём МАГАТЭ, как того требовала сделка. Иранская сделка, ядерная сделка основана на лжи, иранской лжи и обмане», — заявил он.

Нетаньяху также сообщил, что Израиль поделился добытой им информацией с США, и выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп примет «верное решение» в отношении атомной сделки с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, однако не стал уточнять, выйдут ли США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Через семь лет срок этой сделки подойдёт к концу и Иран сможет двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо», — сказал глава Белого дома.

В то же время он отметил, что выход США из ядерной сделки с Ираном может стать правильным сигналом для КНДР.

Реакция Ирана

В МИД Ирана заявили, что подобные обвинения в адрес Тегерана уже рассматривались ранее Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Президент (США Дональд. — RT) Трамп ухватился за перефразированные старые заявления, которые уже раньше рассматривались МАГАТЭ, чтобы отменить сделку. Как удобно. Спланированный выбор времени предполагаемых разведывательных разоблачений от мальчика, который кричит «волки!» всего за несколько дней до 12 мая. Но то, с какой поспешностью Трамп начал праздновать, раскрыла правду», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Pres. Trump is jumping on a rehash of old allegations already dealt with by the IAEA to “nix” the deal. How convenient. Coordinated timing of alleged intelligence revelations by the boy who cries wolf just days before May 12. But Trump’s impetuousness to celebrate blew the cover. https://t.co/5gxmmZcrF7 — Javad Zarif (@JZarif) April 30, 2018

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, назвал заявления Нетаньяху «детским нелепым шоу».

«То, что сделал Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которое мы уже наблюдаем все последние годы, однако раньше его показывала группа лицемеров (леворадикальная иранская группировка «Организация моджахедов иранского народа». — RT)», — цитирует РИА Новости Аракчи.

«За мониторинг ядерных обязательств Ирана отвечает МАГАТЭ»

Между тем президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Нетаньяху подтвердил позицию России о том, что ядерная сделка с Ираном должна неукоснительно соблюдаться всеми сторонами.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала дождаться оценки МАГАТЭ по заявлениям премьера Израиля.

«Это предварительная реакция, потому что, очевидно, нам нужно оценить детали заявления премьер-министра, посмотреть на документы и в первую очередь получить оценку МАГАТЭ, потому что МАГАТЭ является единственной беспристрастной международной организацией, которая отвечает за мониторинг ядерных обязательств Ирана», — сказала она.

Могерини подчеркнула, что ядерное соглашение основано на конкретных обязательствах и строгом контроле МАГАТЭ, которое публиковало 10 докладов, подтверждающих, что Иран полностью выполнил свои обязательства.

Тем временем официальный представитель правительства Германии заявил: «Мы подробно проанализируем и оценим информацию израильской стороны».

«Израиль беспокоит снятие санкций с Ирана»

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова напомнила, что в МАГАТЭ подтверждали соблюдение Тегераном ядерных обязательств.

«По словам представителей МАГАТЭ, Иран не занимается сейчас разработкой ядерного оружия и вообще строго выполняет те ограничения, которые на него наложены Совместным всеобъемлющим планом по иранской ядерной программе. Считаю, что мнению экспертов такой влиятельной организации, на которую и возложена обязанность следить за выполнением Ираном этих соглашений, можно доверять больше, чем словам Нетаньяху», — сказала она в разговоре с RT.

По мнению эксперта, Израиль волнует возможность скорого снятия санкций с Ирана.

«Думаю, что беспокойство Израиля вызывает не то, что сейчас Иран не выполняет каким-то образом соглашение, а то, что Совместный всеобъемлющий план предусматривает через какое-то время снятие с Ирана всех ограничений в этой области, и вот это вызывает у Израиля беспокойство. Поэтому он осуществляет давление и на представителей стран ЕС, и на представителей администрации США», — отметила Фёдорова.

В Госдуме полагают, что заявления Биньямина Нетаньяху связаны с желанием Израиля ослабить роль Ирана в ближневосточных конфликтах, в частности в Сирии.

«Я думаю, тем самым Израиль и Трамп пытаются эту роль (Ирана. — RT) нивелировать, убрать Иран с площадки ближневосточного конфликта. И тем самым ослабить ту же сирийскую тематику, те же события в Сирии, где Иран оказывает поддержку и помощь», — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Подобные выпады израильской стороны, по словам депутата, могут навредить ядерной сделке. Он напомнил, что позиция Москвы состоит в том, что ядерная сделка не подлежит никакому пересмотру.

В 2015 году Иран и шестёрка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, согласно которому Тегеран согласился заморозить свою ядерную программу и допустить экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на снятие санкций, введённых Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом.



