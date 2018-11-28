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«Это не забавы или игрушки»: Порошенко предупредил украинцев об угрозе полномасштабной войны с Россией

28 ноября 2018, 00:54  •  111 • Политика
Президент Петр Порошенко объяснил введение в ряде украинских регионов военного положения тем, что его страна сейчас стоит на пороге открытого вооруженного конфликта с Россией. «Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — предупредил Порошенко своих соотечественников.
Военное положение введено на Украине в 10 областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. По словам Порошенко, несмотря на специальный режим, в них не будут создаваться военные администрации. Тем не менее будут собраны специальные штабы для организации подготовки территориальной обороны.
В своем интервью для украинских телеканалов Порошенко также заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе он пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным. Порошенко утверждает, что «заказал» разговор с главой российского государства еще ночью, тем не менее так и не получил ответа из Кремля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии прокомментировал данное заявление, отметив, что никаких контактов лидеров двух государств не было.

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