«Это не я»: Макфола напугало, что его «привлекут» за вопрос Путину

Бывший посол США в России Майкл Макфол в Twitter прокомментировал состоявшуюся в Москве прямую линию с Владимиром Путиным. Он отметил, что на экране в студии были резкие вопросы от граждан России.

Однако сам дипломат решил объясниться перед подписчиками, что не отправлял ни одного вопроса российскому лидеру.

В Сети ему предъявили различные скриншоты с вопросами Путину. В частности, американский дипломат обратил внимание на вопрос о монархии. На это Макфол написал, что он к этому не имеет никакого отношения.

«На заметку, я не отправлял того вопроса Путину», - написал Макфол под постом со скриншотами.

Отметим, что еще во время прямой линии в 2017 году одной из главных тем выступления стало появление на экранах в студии едких сообщений от граждан России. Их было много, очень много. Пользователи тогда предположили, что это дело рук или каких-то хакеров, или диверсия со стороны модератора прямой линии.

Когда тема с этими сообщениями возникла в прошлом году, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Кремль ни в коем разе не против критики и ничего сверхъестественного в агрессивных сообщениях нет. Более того, на конструктивную критику власти готовы обращать внимание.