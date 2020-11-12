«Это не устранит все проблемы»: как могут измениться отношения США и ЕС после прихода к власти Байдена

За последние годы в американском обществе произошли изменения, которые сохранятся и после прихода к власти Джо Байдена и будут оказывать влияние на отношения США и ЕС. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он считает, что в этих условиях Евросоюз должен иметь возможность самостоятельно отстаивать свои интересы. По мнению экспертов, при Байдене тональность в отношениях ЕС и США смягчится, однако возобновить партнёрство в прежнем формате сторонам вряд ли удастся из-за наличия серьёзных разногласий по ряду вопросов и неопределённой обстановки в самих Соединённых Штатах.

Отношения ЕС и США после прихода к власти Джо Байдена вряд ли вернутся к тому уровню, что был до Дональда Трампа. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью ведущим европейским СМИ.

Напомним, несмотря на то что официально итоги выборов в США ещё не подведены, большинство американских СМИ на основе имеющихся данных приписывают победу демократу Джо Байдену.

«Я убеждён, что Байден не будет рассматривать Европу как противника, и мы будем друзьями, союзниками и партнёрами. И думаю, у нас будут структурированные отношения. Но мы должны быть реалистами: за эти годы в основе американского общества произошли большие изменения, которые останутся и после Трампа», — приводит слова Борреля издание El Pais.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Евросоюз будет играть более значимую роль в своём регионе. Это связано в том числе со сдвигом внешнеполитических интересов Вашингтона в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Линия фронта Соединённых Штатов больше не находится в Европе, она в Тихом океане. При этом США стали гораздо активнее присматриваться к происходящему внутри страны. Это означает, что наша роль должна будет полностью отличаться от той, которую мы играли после Второй мировой войны, чтобы нацелиться на, как мы это называем, стратегическую автономию», — заявил Боррель.

Жозеп Боррель

Reuters

© Yves Herman/Pool

Он отметил, что Европа должна иметь возможность при необходимости самостоятельно отстаивать свои интересы и ценности.

«Стратегическая автономия не является чем-то экстраординарным. Это просто взрослая жизнь ЕС, который долго спал под защитным зонтиком Соединённых Штатов. Но ошибкой было бы полагать, что данная автономия имеет только военное измерение. Европа должна уметь защищать свои интересы и ценности. По возможности вместе со своими союзниками. Но когда это невозможно, то своими силами», — сказал еврочиновник.

При этом он подчеркнул, что ряд угроз, с которыми сталкивается Брюссель, не могут быть устранены в рамках деятельности Североатлантического альянса.

«Многие угрозы находятся за рамками компетенций НАТО. Европа должна быть автономной в таких областях, как технологии, торговля, валютный курс, контроль над миграционными потоками», — пояснил глава европейской дипломатии.

Вместе с тем, возвращаясь к вопросу вероятного прихода к власти Джо Байдена, Жозеп Боррель выразил надежду, что при нём США осознают нецелесообразность принятого Дональдом Трампом решения выйти из ядерной сделки с Ираном. Он напомнил, что благодаря этому соглашению Иран сегодня не является ядерной державой.

Что касается развязанных Дональдом Трампом торговых войн с Китаем, Боррель назвал их ошибкой.

«Мы по обе стороны Атлантики понимаем, что игровое поле должно быть выровнено, с большей взаимностью в наших отношениях с Пекином. Проблема в том, как к этому подойти. Мы не хотим торговых войн, потому что мы также должны сотрудничать с Китаем. Трамп ошибся, начав торговую войну, которую он не выиграл, потому что дефицит у них (у Соединённых Штатов. — RT) увеличился. Я думаю, что будут изменения по форме, но на глубинном уровне отношение к Китаю — это вопрос консенсуса в США», — сказал Боррель.

Испорченные отношения

Напомним, отношения Брюсселя и Вашингтона стали портиться в 2017-м, после прихода к власти в США Дональда Трампа.

По целому ряду ключевых вопросов политика администрации Трампа стала отличаться от курса ЕС.

Так, 1 июня 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, цель которого — не допустить повышения среднегодовой температуры на планете Земля к 2100 году более чем на 2 °C от доиндустриального уровня. Евросоюз ратифицировал этот документ в 2016 году и по-прежнему является его активным сторонником.

Через год, 8 мая 2018 года, Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Данное соглашение было подписано Ираном с шестью странами: Соединёнными Штатами, Россией, КНР, Великобританией, Францией и ФРГ. Согласно подписанному в 2015 году документу, Тегеран ограничивал свои разработки в области ядерной энергии и атомного оружия в обмен на снятие санкций со стороны США, ЕС и СБ ООН.

Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

В Евросоюзе тогда открыто выступили против решения Трампа выйти из сделки и заявили о том, что Брюссель продолжит выполнять условия СВПД.

Ещё одной сферой, вызывавшей напряжённость в отношениях ЕС и США, было сотрудничество в рамках НАТО. Вашингтон при Трампе постоянно критиковал страны Евросоюза за то, что они недостаточно тратят на оборону.

Кроме того, при 45-м президенте США Вашингтон и Брюссель начали вводить в отношении друг друга торговые пошлины. Так, в 2018 году Белый дом объявил об установлении тарифов на импорт алюминия и стали из Европы, Канады и Мексики. Брюссель в ответ ввёл собственные ограничения.

При этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр тогда констатировал, что между США и Евросоюзом фактически началась торговая война.

«Все в «группе двадцати» понимают, что торговая война — реальность и здесь есть риск для мирового роста», — приводит Reuters слова Ле Мэра.

Разногласия между США и Европой наблюдались и в вопросе денонсации Вашингтоном таких важных соглашений в сфере безопасности, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу.

«Перезапустить отношения не получится»

По мнению экспертов, те изменения, которые произошли в отношениях между Европой и США в последние четыре года, нельзя объяснить только «фактором Трампа». Аналитики отмечают, что такая трансформация имеет глубинные причины, а это значит, что в обозримой перспективе ситуация не поменяется вне зависимости от того, кто возглавит США.

«Вряд ли сильно поменяется позиция Америки по Ирану. Скорее всего, США продолжат накладывать определённые ограничения на европейские компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с Тегераном или Москвой. Байден, вероятно, продолжит жёсткую линию и в отношениях с Китаем, а КНР — это важный партнёр для ЕС. Всё это говорит о том, что полностью перезапустить отношения США и ЕС за четыре года не получится», — сказал в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член ОП РФ Никита Данюк.

Джо Байден на торжественном мероприятии Демократической партии

AFP

© Win McNamee / POOL

Политолог отметил, что в ЕС и раньше звучали голоса в поддержку более независимой от США политики. Действия Трампа лишь усилили эти настроения.

«Многие страны Европы ещё во времена Барака Обамы говорили, что необходимо избавиться от диктата со стороны США и проводить суверенную внешнюю и внутреннюю политику. Но по-настоящему этот тренд был запущен Трампом. И, как мне кажется, он продолжится», — говорит Данюк.

В свою очередь, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев полагает, что в Европе опасаются возможного возврата к трамповской политике в будущем.

«Они считают, что при Трампе случился рецидив американского национализма. И для них эта опасность не преодолена, учитывая, что США раскололись практически поровну, и ещё неизвестно, что будет после Байдена. Они не верят, что Америка сможет перестроиться и стать абсолютно таким же членом евро-атлантического сообщества, как Франция, Германия или даже Великобритания. Европа как бы даёт понять, что она, хотя и приветствует смену администрации, не считает, что это устраняет все проблемы», — сказал аналитик в интервью RT.

При этом эксперты подчёркивают, что на практике Евросоюзу будет очень трудно добиться подлинной независимости.

«Боррель, Макрон и Меркель постоянно говорят, что Европа должна быть более независимой. Но добиться этого у них пока не получается. В частности, в военно-политической сфере координирующую роль и дальше будет играть Вашингтон. Ни о какой общеевропейской армии речи быть не может. При Байдене может измениться риторика, тональность, но зависимость Европы никуда не исчезнет», — считает Данюк.

Аналогичной точки зрения придерживается и Борис Межуев.

«Это повышение ставок для будущих переговоров с американцами. Ожидать, что ЕС реально приобретёт новое качество как независимое межгосударственное образование, было бы наивно», — заключил Межуев.