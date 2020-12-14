Это не страшная сказка: Новая русско-турецкая война

Автор:

Владимир Хомяков

Посмотрите на карту Османской империи в период её максимального расцвета. Она включает в себя Крым, всё Закавказье, изрядную часть Северного Кавказа… Украинскую Подолию, кстати, тоже.

И для огромного числа современных турецких политиков это не напоминание о далёком прошлом, а установка на действия в будущем, направленные на максимально возможное восстановление этой империи в её прежних границах. На что уже не первый год направлены огромные усилия и средства.

А вот ещё одна карта. Это территории России, которые "неоосманы" хотели бы отделить от неё под лозунгом "общетюркского единства" и присоединить к себе.

Не правда ли, аппетиты впечатляют? Более половины российской территории. Правда, подаётся всё сегодня гораздо приличнее, чем просто аннексия (всё же XXI век на дворе!), – как "Великий Туран" – союз всех тюркоговорящих народов. Но суть примерно та же.

Технология поглощения

Разумеется, Россия не Карабах и тут действовать будут принципиально иными методами, хорошо известными как "гибридная война".

Сначала идеологическая атака: население потенциально пригодного для захвата региона обрабатывается на предмет той или иной формы "единства" ("мусульманского" или "общетюркского") с одновременным провоцированием межэтнических и социальных конфликтов, а также негативного отношения к "виноватым во всём русским".

Второй этап – нахождение и вербовка агентов влияния. Например, "пантюркистские" настроения на Кавказе зародились в местной интеллектуальной среде задолго до Эрдогана – ещё на рубеже XIX-XX веков.

Задача пятой колонны – поднять мятеж, который могли бы активно поддерживать турки и их западные покровители, как то происходило в Кавказской войне XIX века.

И наконец, третий этап. Стоит только империи ослабнуть или впасть в смуту, начинается открытое вторжение – вроде как в помощь "борцам за свободу". Которое, правда, в турецком исполнении вместо "свободы" приносит обычно оккупацию и банальный грабёж. Так было, например, при вторжении турок в беззащитный по сути Дагестан в 1918 году. Дадим слово очевидцу – полковнику М.Джафарову (Сборник материалов. Махачкала, 2005, с. 170):

Для турок дагестанцы не были людьми. Крестьяне говорили, что русские, немусульмане… которые воевали с ними много лет, всегда относились к ним гораздо лучше, чем эти братья-мусульмане.

К сожалению, поняли это многие уже потом, когда турки вошли в Дагестан. Но кто поручится, что и в этот раз многие не будут обмануты изощрённой пропагандой?

Возможно, кто-то из "диванных экспертов" посмеётся над подобными перспективами, приводя сравнительные характеристики армий России и Турции: мол, мы их шапками закидаем. Но кто сказал, что военная фаза агрессии будет осуществляться силами полков и дивизий, а не массы диверсионных отрядов, созданных из тех же завербованных сирийских боевиков?! Что на объявленный "неверным" очередной "газават" не слетятся со всего мира боевики из "исламистского интернационала", как это было с дудаевской Чечнёй? Что через теперь уже, по сути, сухопутную границу с Турцией (частью которой вот-вот может де-факто стать Азербайджан) не пойдут широким потоком новейшие вооружения и толпы инструкторов из стран НАТО? И что при этом и Запад, и Турция, и даже Азербайджан, с территории которого всё это будет делаться, на все запросы нашего МИД будут разводить руками:

А мы здесь абсолютно ни при чём!..

Кстати, сегодня Пентагон усиленно готовит тысячи специалистов, владеющих русским языком и специализирующихся именно на использовании оружия российского производства. Ясно как день, что готовят их для негласного участия в гражданских войнах, устроенных на территории России. Ибо за спиной неоднократно воевавших с русскими (и ими битых) турок всегда – как минимум с XVIII века – стояли западные страны.

И не надо успокаивать себя тем, что у России, если что, хватит силёнок разгромить протурецких боевиков и их пятую колонну в Дагестане! Потому что, судя по всему, "дагестанский фронт" будет для неё отнюдь не единственным. В СМИ уже просачивается информация о том, что турки вовсю сговариваются с Грузией на предмет "возвращения" Абхазии (где курортная инфраструктура уже принадлежит им) и Южной Осетии. И с Украиной – на предмет вторжения в Донбасс и "татарский" Крым. А тут ещё воинственная смуглянка-молдаванка Майя Санду требует убрать из Приднестровья наших миротворцев, мешающих устроить давно задуманную прорумынскими радикалами резню его русского населения.

Так что силы свои Россия вынуждена будет распылять на несколько направлений: Дагестан, Грузия, Украина, Приднестровье… плюс Сирия, где вдохновлённые карабахскими победами турки уже вовсю активничают. Да и об усиленных военных приготовлениях НАТО в Европе забывать нельзя. И всё это при непрерывных санкциях и отнюдь не процветающей экономике. Именно так воюют сегодня. Готова ли к такой войне Россия – вот вопрос!

Мишень для "янычар" – российский Дагестан?

Почему одним из наиболее перспективных для турецкого "гибридного" вторжения регионов России является, по моему мнению, именно Дагестан? Не только потому, что отныне это "пограничная" с турками территория.

Дагестан – один из самых дотационных и проблемных регионов России. Низкий уровень жизни и массовая безработица были в своё время одной из главных причин, приводивших молодых дагестанцев в ряды исламистских террористов. Добавим к этому традиционное недоверие к местной власти, а также коррупцию, кумовство и казнокрадство, процветающие при полной безнаказанности и отсутствии должного контроля из центра. Игра на социальной тематике, причиной которой будет подаваться принадлежность России, – весьма многообещающая тема для турецких эмиссаров.

Второй важнейший момент – межнациональный. По данным последней переписи, население Дагестана – 3 110 585 человек, и это самый многонациональный регион России: аварцы, даргинцы, кубачинцы, кумыки, лезгины – десятки народов проживают там бок о бок, говоря на разных языках – нахско-дагестанской, индоевропейской и тюркской языковых семей. Есть где развернуться провокаторам и "расчленителям", вспоминая старые счёты и сталкивая народы друг с другом!

важнейший момент – межнациональный. По данным последней переписи, население Дагестана – 3 110 585 человек, и это самый многонациональный регион России: аварцы, даргинцы, кубачинцы, кумыки, лезгины – десятки народов проживают там бок о бок, говоря на разных языках – нахско-дагестанской, индоевропейской и тюркской языковых семей. Есть где развернуться провокаторам и "расчленителям", вспоминая старые счёты и сталкивая народы друг с другом! Третий фактор – "тюркский". В Дагестане три тюркоговорящих народа – кумыки, ногайцы и азербайджанцы, насчитывающие вместе более полумиллиона человек. Игра на "общетюркском единстве" – любимая тема турецких пропагандистов и повод для поглощения новой Османской империей "отторгнутых русскими исконно тюркских земель".

Наконец, наверняка попытаются использовать турки и фактор религиозный. Большинство дагестанских народов – это мусульмане-сунниты, а турецкие султаны в своё время провозглашали себя халифами всех мусульман. Именно эта пропаганда в значительной степени легла в XIX веке в основу т.н. мюридизма, позволившего тогда объявившему себя "имамом Чечни и Дагестана" Гази-Мухаммаду, а затем двум его преемникам – Гамзат-беку и Шамилю, сколотить для борьбы с Россией целое протогосударство. Которое уже тогда активно поддерживалось и вооружалось турками, а также стоявшими за их спиной англичанами. Так почему бы им и сегодня не использовать сей "исторический опыт"?!

"Непобедимость заключена в себе самом" (Сунь-цзы, VI век до н.э.)

Разумеется, я вовсе не хочу сказать, что Дагестан – это какая-то потенциальная "пятая колонна" Турции в России. Вспомним хотя бы героическое сопротивление дагестанских ополченцев вторгшимся в 1999 году на территорию республики басаевским головорезам. Вспомним вписанные навек в историю России предсмертные слова дагестанского героя-полицейского Магомеда Нурбагандова: "Работайте, братья!" Вспомним, наконец, экскаваторщика-дагестанца Шамиля Магомедова, спасшего совсем недавно во время пожара из огня трёх человек… Так что про Дагестан и дагестанцев лично я никогда не скажу дурного слова. Но это отнюдь не означает, что у помешанного на идее "неоосманизма" руководства Турции нет планов дестабилизации этого региона с последующим отрывом его от России.

В таких условиях огромное значение имеет то, кто именно будет руководить в этот сложный период республикой, в какой мере ему будут доверять люди и насколько правильную политику он станет проводить.

Пятого октября этого года Владимира Васильева на должности главы республики сменил (пока в статусе врио) генерал-полковник Сергей Алимович Меликов. По национальности он лезгин, хотя, как говорят, армянская и ногайская кровь в этой семье тоже присутствует. Женат на русской (жена – врач). Так что ни один местный этнический клан не сможет в полной мере считать его "своим", а потому обязанным покровительствовать родне за счёт других, как это часто бывает на Кавказе. Что же касается имиджа нового главы, то для Дагестана, где традиционно в почёте мужественность, кандидатура едва ли не идеальная: потомственный военный, краповый берет, командир полка ОДОН, ветеран чеченской войны, был полпредом президента на Северном Кавказе, первым замом командующего Росгвардией…

Но достаточно ли этого, чтобы возглавить, по сути, прифронтовой регион в столь трудное и опасное время? Хватит ли профессиональному воину дипломатических способностей, чтобы увязать воедино интересы десятков дагестанских народов, отследить имплантируемые в Дагестан с юга угрозы и не допустить раскола и междоусобицы? Время покажет. Несомненно одно: именно Дагестан должен стать сегодня для руководства страны одним из приоритетных для помощи регионов как потенциально "прифронтовая" территория, через которую с высокой вероятностью пойдёт проникновение враждебных элементов в Россию.

Разумеется, едва ли не главная проблема при этом – отсутствие у российской власти логичной и приемлемой для всех формулы общенационального единства. Только осознание своего единства с Исторической Россией и её тысячелетней Русской цивилизацией способно дать дагестанцам (да и жителям всех прочих регионов России тоже!) ту внутреннюю крепость, которая сделает нашу страну непобедимой и не подверженной никакой привнесённой извне духовной коррозии.

Лучше всего формулу этого единства сформулировал, кстати, блестящий дагестанский поэт и мудрый человек Расул Гамзатов: "За границей я – русский. В России – дагестанец. В Дагестане – аварец". Право же, лучше не скажешь.