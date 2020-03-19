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«Это не соответствует действительности»: Путин не согласился с теми, кто называет его царём

19 марта 2020, 17:30  •  66 • В России
Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царём. В интервью ТАСС глава государства отметил, что он каждый день работает, а царь — «это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают». Кроме того, российский лидер счёл преждевременным вопрос о своём статусе после 2024 года, когда закончатся его нынешние полномочия, и отметил, что всё будет зависеть от настроения народа.
 
kremlin.ru
 

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что говорить о его статусе после 2024 года, когда истекут его нынешние полномочия главы государства, пока преждевременно. Он подчеркнул, что в этом вопросе всё будет зависеть в первую очередь «от настроения народа, от желания людей».  

«Впереди ещё четыре года, у меня нет сейчас ответа... Самый главный, самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно», — сказал президент в ответ на вопрос журналиста, в каком качестве он себя видит после 2024 года.

В то же время, по словам российского лидера, он понимает, что элиты могут нервничать из-за политической неопределённости.

«Это правда минус — разбалансировка. Возможна разбалансировка такая. Я отдаю себе в этом отчёт. Но всё-таки первичный источник власти — это народ. Я говорю без рисовки без всякой. Вот и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос», — подчеркнул глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин «находится в начальной стадии своего президентского срока» и «не нужно никуда его провожать, не нужно его собирать».

Говоря о своей политической карьере, глава государства также отметил, что в самом начале пути не знал, сколько продлится его президентство. По его словам, ему это «даже в голову не приходило». И в 2008-м, когда закончился второй президентский срок Путина, он не думал о том, что, возможно, вновь будет баллотироваться на этот пост.

«То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была», — добавил он.

О разнице между президентом и царём

Журналист ТАСС также попросил Владимира Путина высказать своё мнение, как его статус в России характеризуют другие люди. Например, по словам, журналиста, юморист Максим Галкин шутит, что «Путин — это не фамилия, а должность».

«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин не согласился с теми, кто называет его царём. По его словам, между президентом и царём есть очень большая разница. 

«Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают». А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день», — подчеркнул он.

О доверии людям

Отвечая на вопрос, откуда президент РФ получает информацию, Путин сказал, что источников достаточно много, но приоритет он отдаёт прямому общению с обычными гражданами.

«Источники информации у таких людей, как я, в какой бы стране они ни жили, примерно одинаковые, и их достаточно много. Это и социология, это спецслужбы, это СМИ, в конце концов. Это и прямое — и очень важно — прямое общение с людьми», — отметил он.

По оценке Путина, он чувствует настроение людей даже при непродолжительном контакте.

«У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю: люди очень искренние. Очень искренние люди у нас. Очень искренние, понимающие и откровенные», — сказал президент РФ.

Он также отметил, что при личной встрече люди ведут себя по-разному: кто-то рассуждает о чём-то, а кто-то говорит о своих проблемах.

«Но из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов», — считает глава государства.

  • Президент РФ Владимир Путин во время встречи с общественностью в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» в Севастополе 18 марта 2020 года.
  • © Алексей Дружинин/РИА Новости

При этом журналист ТАСС высказал предположение, что многие в разговоре с президентом «фильтруют базар», как и он сам, проводя это интервью, потому что не хочет «уехать в солнечный Магадан». Путин же возразил, что между представителем СМИ и простым гражданином Российской Федерации есть большая разница.

«Очень, очень про вас, наверное, было сказано Владимиром Ильичом (Лениным. — RT)... Что очень небольшая группа революционеров и страшно далеки они от народа», — отметил Путин, добавив, что ничего плохого в эти слова не вкладывает.

В отличие от журналиста, «простой человек не обременён сознанием о том, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то», пояснил президент РФ.

«Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает, что думает, то и говорит. И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. Он вот то, что думает, то и говорит. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю, на самом деле, для меня это очень важно», — заключил Путин.

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