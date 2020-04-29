«Это не шоу, а памятное мероприятие»: как пытаются объяснить салюты Победы без людей

Тема очень важна с точки зрения противоэпидемиологических мероприятий. Мы понимаем, что на просмотр салюта всегда собирались сотни тысяч людей. Что, конечно, сейчас не допустимо. И мы должны с вами принять решение: салют будет, но он не должен быть зрелищем, шоу, это всё-таки памятное мероприятие. Есть хорошее предложение – поменять площадку.

В связи с принятым решением по поводу переноса парада в честь 75-й годовщины Великой Победы и в то же время решением о проведении праздничного салюта у немалого числа граждан возникли вопросы. Основной из них состоит вот в чем:Если поступило распоряжение провести салют 9 мая во всех крупных и относительно крупных городах России, но при этом режим самоизоляции продлевается как минимум до 11 мая включительно, то кто сможет, что называется, воочию насладиться праздничным салютом?Вопрос действительно нельзя назвать праздным. Ведь салюты ещё со времён первых побед (освобождения городов) в годы Великой Отечественной войны проводились именно с той целью, чтобы их могли увидеть граждане страны. Увидеть, воодушевиться, почувствовать радость победы – тем более Великой Победы в войне. То есть, они либо проводились, либо не проводились. Но вот салюты Победы без людей - без зрителей...Федеральные чиновники пока не горят желанием комментировать принятые решения о «салютах без зрителей», вместо них это пытаются делать чиновники региональные. Одна из попыток разъяснить ситуацию была продемонстрирована в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев заявил буквально следующее (цитата с официального портала региональных органов власти):В материале указывается на то, что участники совещания при губернаторе обсудили ещё и перенос времени начала салюта.На данный момент: неизвестная площадка, неизвестное время, отсутствие людей - чтобы вдруг не "подумали, что всё это шоу ради".Откровенно, вряд ли кто-либо из адекватных граждан в момент салюта в День Победы думал, что присутствует не на великом национальном празднике, а на устроенном кем-то шоу.Но если это поможет в борьбе с коронавирусом, тогда, возможно, правильное решение. Но только всех вопросов у населения это не снимет.Судя по всему, в лучшем случае будет предложено посмотреть на салюты по телевизору - "на удалёнке".