Это не Россия: Тимошенко назвала организаторов газового кризиса на Украине

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назвала виновных в создании газового кризиса в стране. Из её заявления следует: виновата в этом не Россия, как уверяют сейчас в Киеве.

По словам Тимошенко, энергетический кризис создан на Украине искусственно, потому как естественным путём в этой стране его просто не может быть.

"Потому что мы отличаемся от всех остальных стран Европы, отличаемся очень сильно", - сказала она, объяснив, что Украина, в том числе, самостоятельно добывает газ и имеет природные газохранилища на 38 млрд кубических метров.

Тимошенко отметила, что таких объёмов хватает на год. При этом когда везде газ был дороже, на Украине он был дешевле в шесть раз. По мнению экс-премьера, кризис произошёл из-за того, что газ не был закачан в хранилища.

"Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну", - заявила она в эфире канала "Украина 24".

Тимошенко отметила, что сегодня чиновники всех рангов трубят о кризисе в энергетике, но его они создали сами.