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Это не Россия, это Китай: Болтон нашел новую «киберугрозу» для США
24 октября 2018, 02:24 • 88 • Политика
Советник президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что ФБР так и не смогло найти «российского вмешательства» в ноябрьские выборы в США.
Джон Болтон заявил, что ФБР так и не нашло подтверждений вмешательства России в предстоящие ноябрьские выборы в конгресс. По крайней мере, подчеркнул Болтон, американскими правоохранителями не было обнаружено «никаких действий, которые напоминали бы по своим размерам действия в 2016 году».
Напомним, что в 2016 году прошли выборы президента США, увенчавшиеся победой Дональда Трампа. После этого власти США и СМИ обвинили Россию в попытке повлиять на работу американских демократических институтов.
В любом случае, когда речь заходит о кибератаках, все может измениться с нажатием пары клавиш на клавиатуре. По этой причине президент Трамп приказал предоставить ему подробный отчет по ситуации сразу после промежуточных парламентских выборов.
Также Болтон отметил, что в том, что касается угрозы интересам США в киберпространстве, Россия является «младшим игроком» по сравнению с Китаем.
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