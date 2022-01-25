«Это не решение колоссальных проблем»: почему в Госдепе заявили о нежелании идти на уступки по вопросам безопасности

Вашингтон не намерен идти на уступки Москве в вопросах безопасности, сказал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. По его мнению, продвижение возможно лишь на основе взаимных шагов. Как заметили в Госдуме, следует дождаться письменного ответа американской стороны на предложения по гарантиям безопасности. При этом в Совфеде полагают, что в Соединённых Штатах пытаются сохранить действующую расстановку сил в сфере стратегической стабильности, которая категорически не устраивает Россию. Ранее в МИД РФ указывали, что Москва наблюдает со стороны Вашингтона попытки затянуть обсуждение инициатив по вопросу гарантий безопасности.

Высказывание представителя Госдепа о том, что Вашингтон не намерен идти на какие-либо уступки Москве в вопросах безопасности не выдерживает критики, заявил RT заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.

Он заметил, что текущая ситуация моделировалась Западом, прежде всего американцами, в свою пользу в течение последних трёх десятилетий: по инициативе США расширялось НАТО, а в Европе разворачивались новые системы вооружений. При этом Россия за всё это время ничего не делала в нарушение договорённостей с альянсом, уточнил он.

«Вся наша военная деятельность осуществляется в пределах наших собственных национальных границ», — сказал Косачёв.

«Если теперь американцы будут предлагать нам нынешнюю ситуацию принять как исходную точку, от которой мы должны будем, что называется, танцевать в будущем, разумеется, это никоим образом не может устраивать российскую сторону. Это абсолютно точно не является решением тех колоссальных проблем, которые накопились в Европе на глобальном уровне в результате последовательных попыток Запада изменить соотношение сил в сфере стратегической стабильности в свою пользу», — подчеркнул парламентарий.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал слова представителя администрации США несколько странными, поскольку непонятно, что именно Вашингтон подразумевает под уступками.

«Когда мы увидим, если увидим, их письменный ответ на наше предложение, тогда можно будет это обсуждать. Это заявление, возможно, вызвано тем, что инициатива явно у нас и они пытаются как то сдрейфировать наше предложение», — заявил собеседник RT.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не будет делать односторонних уступок по вопросу российских предложений в сфере безопасности.

«Ключевой момент заключается в том, что мы не пойдём на (односторонние. — RT) уступки. Такие шаги должны приниматься на взаимной основе. То есть Россия, в свою очередь, должна будет как-то поспособствовать укреплению нашей безопасности, наших позиций в плане безопасности», — сказал он.

По его словам, между Россией и США могут быть плодотворные обсуждения, которые приведут к разрешению вопросов, вызывающих обоюдные обеспокоенности в сфере безопасности.

Прайс также подтвердил, что Вашингтон на этой неделе может передать Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.

«Мы представили эти идеи нашим европейским союзникам и партнёрам. Мы принимаем их замечания к сведению, и отразим этим замечания в нашем письменном ответе, который направим как только будем готовы это сделать. Думаю, получится уже на этой неделе», — заявил официальный представитель Госдепа.

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15 декабря Москва направила западным партнёрам проекты соглашений с США и НАТО по вопросам безопасности. 17 декабря внешнеполитическое ведомство обнародовало оба документа.

Вечером 30 декабря состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена, его главной темой стал вопрос запуска переговорного процесса по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России. В ходе беседы российский лидер разъяснил главе Белого дома принципиальные подходы, заложенные в основу документов, направленных США и НАТО.

10 января делегация России провела переговоры по вопросам безопасности с представителями США, 12 января — с НАТО, 13 января — с ОБСЕ. Как говорил замглавы МИД Сергей Рябков, Вашингтон не имеет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в отношении Украины. Позднее во внешнеполитическом ведомстве указали, что с американской стороны наблюдаются лишь попытки затянуть обсуждение инициатив.

«Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности. Всё это — вкупе с непрекращающимися запугиваниями «болезненными» санкциями, призванными обескровить отечественную экономику и закрепить системный вызов России», — говорилось в комментарии МИД.

21 января состоялась встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. По итогам российский министр заверил американского коллегу, что у России нет намерений нападать на Украину. При этом глава внешнеполитического ведомства «чётко довёл» до Блинкена, что игнорирование законных озабоченностей России, связанных с военным освоением Украины со стороны НАТО и сосредоточением сил альянса вблизи российских границ, будет иметь «самые серьёзные последствия».

При этом 24 января Североатлантический альянс объявил об увеличении своего военного присутствия в Восточной Европе, обосновав это тем, что Россия якобы «продолжает наращивать военное присутствие на территории Украины и рядом с ней». Кроме того, в заявлении альянса говорится, что США также дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия на восточном фланге военного блока.

Соединённые Штаты и НАТО нагнетают напряжённость вокруг Украины, сказал в беседе с RT депутат Европарламента Ману Пинеда.

«Нам никакие войны не интересны. Всё это провокация США и НАТО, которую они осуществляют в попытках перекроить мировой порядок, в котором они теряют международное влияние», — заметил парламентарий.

Он подчеркнул, что всё происходящее совсем не соответствует ни интересам народа Испании, ни интересам народов других стран ЕС.

«Правительства стран ЕС и сам ЕС становятся своего рода слугами США в этой авантюре и принимают решения, которые идут вразрез с интересами своих народов», — добавил Пинеда.