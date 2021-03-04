Это не провокация: Кравчук проговорился про войну в Донбассе

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, комментируя решение руководства ДНР отвечать огнём на обстрелы со стороны ВСУ, проговорился про войну в Донбассе и пообещал зеркальный ответ украинских военных. "Это не провокация - это война", - заявил экс-президент Украины.

Экс-президент Незалежной, а ныне глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинские военные будут зеркально и "адекватно" отвечать на огонь со стороны защитников Донбасса.

Так Кравчук отреагировал на ранее принятое решение руководства ДНР открывать огонь по позициям ВСУ в случаях, когда те угрожают мирному населению.

Экс-президент Украины ещё и проговорился про войну в Донбассе. Больше в Киеве не скрывают, что речь идёт не о провокациях, а именно о военных действиях.

"Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией, - заявил Кравчук. - Это не провокация - это война".

О том, что именно ВСУ открыла огонь по мирным жителям Донбасса, экс-президент Украины, очевидно, предпочёл промолчать и даже, говоря простым языком, перевести стрелки на защитников ДНР и ЛНР. Именно их Кравчук считает нарушителями Минских договорённостей, голословно обвинив в отказе от соблюдения режима тишины.