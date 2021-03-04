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Это не провокация: Кравчук проговорился про войну в Донбассе

04 марта 2021, 12:30  •  659 • Политика
Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, комментируя решение руководства ДНР отвечать огнём на обстрелы со стороны ВСУ, проговорился про войну в Донбассе и пообещал зеркальный ответ украинских военных. "Это не провокация - это война", - заявил экс-президент Украины.
Экс-президент Незалежной, а ныне глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинские военные будут зеркально и "адекватно" отвечать на огонь со стороны защитников Донбасса.
Так Кравчук отреагировал на ранее принятое решение руководства ДНР открывать огонь по позициям ВСУ в случаях, когда те угрожают мирному населению.
Экс-президент Украины ещё и проговорился про войну в Донбассе. Больше в Киеве не скрывают, что речь идёт не о провокациях, а именно о военных действиях.
"Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией, - заявил Кравчук. - Это не провокация - это война".
О том, что именно ВСУ открыла огонь по мирным жителям Донбасса, экс-президент Украины, очевидно, предпочёл промолчать и даже, говоря простым языком, перевести стрелки на защитников ДНР и ЛНР. Именно их Кравчук считает нарушителями Минских договорённостей, голословно обвинив в отказе от соблюдения режима тишины.

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