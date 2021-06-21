Это не позор – это Армения. Армяне проголосовали против Карабаха • 93 • Политика Прошедшее в Армении голосование подтвердило: абсолютное большинство армян – за курс, проводимый Николом Пашиняном и его партией "Гражданский договор". Это означает две вещи. Первая – поражение в недавней войне в Нагорном Карабахе, которому в решающей мере способствовало отсутствие реальной поддержки карабахских армян со стороны официальной Армении, вполне одобряется армянами метрополии. Вторая – больше половины армян связывают будущее своей страны с Западом, раз проголосовали за ставленника Сороса Никола Пашиняна. Похоже, повторяется Украина 2014 года. Вот только та, в отличие от Армении, в военно-политический блок ОДКБ не входила. Они заранее знали, что проиграют, просто потому, что этот народ был не с ними и не с Кочаряном. Как не был этот народ и с Карабахом во время войны. Так кратко сформулировал итоги прошедших в Армении выборов один из известных русских политологов Михаил Онуфриенко. И под словом "они" он подразумевал пророссийские и просто патриотические силы этой страны… Итоги и их причина Ваше время истекло, и государство навсегда превратилось в тыкву, – делает вывод эксперт, подразумевая национальные элиты Армении. После победы партии исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" с 53,92% голосов, убеждён Онуфриенко, запущен процесс ликвидации армянского государства. Сам по себе этот процесс объективен, полагает эксперт, "процесс укрупнения государств и создания новых империй остановить невозможно". Вот только коли это так, возникает вопрос: в состав какой империи войдёт в таком случае член ОДКБ и бывшая часть Российской империи Армения, в которой победил "птенец гнезда Соросова" Никол Пашинян? При этом победил он со значительным отрывом: блок самого главного конкурента Пашиняна экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" ("Айастан") получил более чем в два раза меньше голосов – 21,04%. На третьем месте блок "Честь имею" Сержа Саргсяна, тоже бывшего президента, – 5,23%. При этом не факт, что этот блок войдёт в парламент: для блоков необходимо преодолеть барьер в семь процентов. С другой стороны, конституция запрещает присутствие в парламенте только двух партий… Таким образом, условно пророссийские силы в Армении получили чуть больше 25% голосов. И это после унизительного разгрома в Нагорном Карабахе, основную вину за который армянская же общественность возложила на того же Пашиняна! Что творится-то в головах у армян? Ответ на этот вопрос сегодня усиленно ищут многие наблюдатели и эксперты, анализирующие результат этого, казалось бы, парадоксального голосования. Впрочем, так ли оно парадоксально? "Многие разочарованы, обозлены, – сообщил Царьграду из Еревана один из видных армянских политологов Ашот Гарегинян. – На избирательных участках было всё нормально, если не считать пары маразматиков, назойливо озвучивавших своё обожание Пашиняна. Правда, из ряда мест сообщали, что тех или иных уволили только за то, что они являются сторонниками блока "Айастан", возглавляемого экс-президентом Армении Робертом Кочаряном – самым опасным противником для Пашиняна. Но насколько масштабны такие мерзости, трудно понять". Эксперт привёл примечательный факт: "За несколько дней до выборов, в разгар кампании, Пашинян лично, в обход всех остальных, уволил командиров двух полков армянских ВС за отказ развернуть среди личного состава агитацию за партию "Гражданский договор", во главе которой находится он. И в их отношении сейчас предпринято служебное расследование". Одно ясно: такого подавляющего преимущества у Пашиняна не должно было быть. По умолчанию – не должно было! – уверен Гарегинян. "Между прочим, даже официальные данные свидетельствуют, что голоса в свою поддержку Пашинян получил преимущественно в сельской местности, – отметил армянский политолог. – А Кочарян – в городах. То есть образованный, знающий себе цену социум – за сильную личность (можно по-разному относиться к Кочаряну, я его вовсе не идеализирую, но на данный момент он – самая сильная в Армении политическая фигура, и он не "западофил"), способную постепенно вытащить Армению с нынешнего дна. А множество людей согласны прозябать даже на дне, даже брататься с турками (сам не раз слышал!), только бы жрачка не переводилась. А быдлом, которое думает не мозгом, а брюхом, как известно, управлять легко. И такого быдла в Армении становится всё больше. Глубокая апатия – тоже результат Окончательная явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Армении к моменту закрытия избирательных участков (20:00 29 июня) составила 49,4%, сообщил Ашот Гарегинян со ссылкой на данные председателя Центральной избирательной комиссии Тиграна Мукучяна. Таким образом, указал политолог, из 2 млн 593 тыс. 572 граждан РА, имеющих избирательное право, пришли голосовать только 1 млн. 281 тыс. 174 человека. Таким образом, уже во второй раз в истории Армении к урнам для голосования пришло меньше половины избирателей. Тенденция стала наблюдаться после пресловутой "бархатной революции", а называя вещи своими именами – после госпереворота, по итогам которого под аплодисменты и шелест купюр к власти был приведён человечек по имени Никол Пашинян, – отметил Гарегинян. То есть, подчеркнул эксперт, апатия в обществе приникла глубоко и основательно. Люди не верят в возможность изменить что-то посредством выборов. Но есть ещё один важный момент, напомнил политолог: многие граждане Армении традиционно находятся за её пределами – на заработках и прочее. Ранее они могли голосовать в посольствах и консульствах РА. Сейчас такой возможности у них нет. Мол, приезжайте в Армению и голосуйте на родине. А на какие шиши при нынешних заоблачных ценах на международные поездки? Только толстосумам сие доступно. Таким образом, изрядная часть избирателей оказались насильственно и умышленно лишены своего законного права избирать. И этой лазейкой Пашинян и Ко снова воспользовались максимально полезно для себя и для тех, кому преданно служат. А служат они не Армении, не армянскому народу, – подчеркнул Ашот Гарегинян, добавив, что и "агитаторы и пропагандисты усердно отрабатывали свои сребреники, обеспечивая вбросами и фальсификациями желанный Пашиняну результат, и ЦИК не остался в стороне, там тоже "напёрсточников" хватает". Результаты парламентских выборов 20 июня и государственные структуры, которые будут сформированы по итогам этих выборов, не должна признавать не только оппозиция в Армении, но и те структуры диаспоры, которые имели достаточно ума и порядочности, чтобы открыто выступать против подонка и тех, кто вместе с ним уничтожает Армению. Нам нужно объединяться в собственный, диаспорный блок "Айастан", чтобы противостоять захватчикам и в Армении, и в Спюрке. Не допускайте никаких разговоров о том, что, мол, выборы состоялись, с этим нужно смириться и сотрудничать с "новыми властями", Евросоюз приветствует: Небо для Белоруссии закрыли ещё семь стран – заявляет руководитель информационного центра армян юга России "Еркрамас" Тигран Тавадьян. "Я тоже поражён этими результатами, – говорит зампредседателя Координационного совета российско-армянских организаций (КС РАО), создатель и руководитель портала www.russia-armenia.info Арам Хачатрян. – Я не принимаю эти результаты. Сегодня у меня было такое чувство унижения и поражения, как было 9 ноября 2020 года, когда этот предатель (Н. Пашинян. – А.Г.) подписал позорное "трёхстороннее заявление об установлении мира". Считаю, что мы, российские армяне, должны выразить своё отношение к этому постыдному фарсу, к его организаторам и участникам. И в дальнейшем относиться к ним соответственно". Политика этого предателя, заявил Хачатрян, может привести к полной потере Арцаха, потом к разделению Армении на две части, потом – к потере Сюникского региона. А там уже и до полного уничтожения Армении как государства. "Пашинян забьет последний гвоздь в гроб армянской государственности, которую он сейчас планомерно умерщвляет, – говорит Арам Хачатрян. – Неужели мы смиримся с этим?!” В ходе предвыборной возни, по сообщению телеграм-канала "Армянская вендетта", по распоряжению руководителя администрации Ширакской области П. Абрамяна директор 39-й средней школы города Гюмри Арпине Никогосян уволили только за то, что она является сторонницей блока "Айастан", возглавляемого экс-президентом Армении Робертом Кочаряном – самым опасным противником для Пашиняна. Вот такие мерзости. Пашкин сброд не брезгует никакими подлянками. И ещё: Карабах и Россия Что в этих результатах и проявившихся ими тенденциях важно для России, русских и вообще для понимания ближайшего и дальнейшего будущего? Первое, что важно учесть: Пашинян – глава партии проигравших. Проигравших войну за Нагорный Карабах. Царьград описывал ход боевых действий, повторяться не будем, но и ощущения во время боёв, и выводы по их окончании были достаточно однозначны: армяне Карабаха бились в одиночку. Со стороны "большой" Армении поддержка им была фактически условной, почти только моральной. И карабахское ополчение, армией так и не ставшее (о причинах промолчим), закономерно легло перед силой регулярной армии. Или – армий: громадную военную поддержку Азербайджана со стороны Турции тоже забывать не следует. Итак, Карабах. Выходит, что те, кто проголосовал за Пашиняна, проголосовали за пораженцев. Следовательно, они проголосовали против соотечественников в Нагорном Карабахе. Против Карабаха как обузы. И если Пашинян привёл дело к поражению по воле (возможно, точно никто не знает, кроме тайных участников тайных дел) своих западных кураторов, то теперь тогдашнее его (или Сороса, его патрона?) решение освящено, так сказать, одобрением народа. Таким образом, Армения отказалась от Нагорного Карабаха и всех своих прав на него – действительных или выдуманных, но бывших фактом политической жизни на протяжении тридцати лет. Второе важное: Никол Пашинян – открытый ставленник Запада. К власти пришёл в результате государственного переворота, открыто спонсированного Соединёнными Штатами Америки и частными структурами Джорджа Сороса. Его победа – свидетельство того, что в Армении достаточно сильны прозападные и антироссийские настроения. Победа Пашиняна, следовательно, заставляет задуматься о том, чего ждать России от открыто прозападного партнёра в строю военных союзников по Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Даже не о политике поведём речь – просто спросим: сколько секретов этого военного блока способен будет передать соответствующим структурам враждебного блока НАТО прозападный и антироссийский участник ОДКБ? Отсюда последний – пока – вопрос: а столь ли важная Армения для России? Важнее, чем Россия для Армении? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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