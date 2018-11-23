«Это не поможет Мэй на переговорах по брекситу»: Лондон опубликовал новые видео с «подозреваемыми» по делу Скрипалей

Обнародованные Скотленд-Ярдом новые видеозаписи с «подозреваемыми» в Солсбери фактически повторяют предоставленные ранее материалы и, как отмечают эксперты, призваны отвлечь внимание общественности от переговоров по брекситу. Внеочередной саммит о выходе Соединённого Королевства из ЕС состоится в воскресенье, 25 ноября. Также вечером 22 ноября корпорация ВВС опубликовала часовой документальный фильм, где впервые после отравления публично выступил пострадавший полицеский Ник Бейли. Кроме того, ситуацию комментирует некий учёный из лаборатории Портон-Даун, имя которого не разглашается «из соображений безопасности». В Госдуме и Совете Федерации убеждены, что резонанс вокруг дела Скрипалей необходим Лондону, чтобы скрыть политические неудачи правительства Мэй.

Скотленд-Ярд опубликовал фото- и видеозаписи, на которые, согласно британскому следствию, попали «подозреваемые» по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые посетили Солсбери 4 марта.

На первом видеофрагменте они находятся на железнодорожном вокзале и проходят турникет. На втором — в 11:58 по местному времени идут мимо автозаправочной станции на улице Уилтон-роуд, расположенной, по данным британской стороны, недалеко от дома Скрипалей.

Третья видеозапись сделана примерно в 13:00, когда мужчины двигаются по Фишертон-стрит в направлении вокзала, чтобы вернуться в Лондон. При этом, переходя мост через реку, Петров останавливается и делает снимок на смартфон.

Лондонская полиция также представила три фотографии флакона, в котором якобы находилось отравляющее вещество.

Британские правоохранительные органы призвали всех, кто видел «подозреваемых» в период 2—4 марта, поделиться информацией. Кроме того, в Скотленд-Ярде пытаются определить, где находился флакон от духов Nina Ricci с 4 марта (момента, когда он, по версии британского следствия, был выброшен) до 27 июня, когда его якобы обнаружил Чарли Роули, пострадавший в Эймсбери.

«Мы по-прежнему полны решимости выявить и привлечь к ответственности всех тех, кто несёт ответственность за эти безрассудные действия, которые привели к критическому отравлению четырёх человек и смерти Дон Стёрджесс», — заявил старший национальный координатор контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Дин Хейдон.

Отметим, что представленные лондонской полицией материалы фактически являются повторением того, что было опубликовано ранее в формате фотографий.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что Лондон предпринимает попытки отвлечь внимание общественности от своих неудач в связи с переговорами по брекситу.

«Насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции. Новые «свидетельства» неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и её российским зеркалом, шокируют. Я уже не задаю риторических вопросов. Я утверждаю: да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку брексита и обсуждение собственной отставки. Слишком банально? Ну, как умеют», — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на одной из улиц Солсбери, они были без сознания. Британские власти сразу же обвинили в произошедшем Москву, не предоставив никаких доказательств, поскольку против Скрипалей якобы было применено боевое отравляющее вещество А-234 («Новичок»), которое, по утверждениям Лондона, производилось в России.

В то же время в химической лаборатории Портон-Даун, где проводился анализ химиката, отказались назвать конкретное место изготовления яда. Позднее в России отметили, что работы с этим веществом ведут Великобритания и США.

5 сентября в лондонской полиции заявили, что покушение на Скрипалей совершили двое граждан РФ — Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы являются сотрудниками ГРУ.

13 сентября Александр Петров и Руслан Боширов рассказали в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян подробности своей поездки в Англию. В ходе беседы они, в частности, опровергли утверждения о том, что у них был флакон духов Nina Ricci, и сообщили, что являются предпринимателями в сфере фитнес-индустрии.

Помимо этого 4 июля в расположенном неподалёку от Солсбери городе Эймсбери были госпитализированы два человека с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Ими оказались граждане Великобритании 44-летняя Дон Стёрджесс и 45-летний Чарли Роули. 8 июля женщина скончалась, а мужчина вскоре был выписан из больницы.

При этом российская сторона за почти девять месяцев направила в адрес британских ведомств «несколько десятков нот и писем» с требованием предоставить информацию об инциденте и начать совместное открытое расследование. В Великобритании игнорируют все запросы Москвы.

«Подобное поведение Лондона противоречит всем канонам цивилизованных отношений между государствами и является вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости», — говорится в комментарии посольства РФ от 20 ноября.

В мае в британских СМИ разошлось видеообращение Юлии Скрипаль, в котором она рассказала о «болезненном лечении» и надежде в будущем вернуться в Россию. Между тем с того момента не было опубликовано никаких данных о состоянии женщины. Наряду с этим Лондон не предоставлял никаких фото- и видеодоказательств того, что Сергей Скрипаль жив.

«Мы не знаем относительно Солсбери. У вас есть данные, что там никто не погиб? У нас нет. Мы видели Юлию Скрипаль один раз на экране, один раз за более чем полгода, мимолётное появление в камере... А Сергея Скрипаля мы не видели. У нас данных относительно судьбы Сергея Скрипаля нет вообще», — прокомментировала этот факт официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, одновременно с публикацией в сети новых кадров из Солсбери британская корпорация BBC представила интервью с сотрудником полиции Ником Бейли, который также пострадал при инциденте в Солсбери. Мужчина рассказал о случившемся, о последовавшем лечении, а также потере почти всего имущества из-за опасений, что вещи могут быть заражены отравляющим веществом. В рамках часового документального фильма ситуацию также комментирует учёный, имя которого не разглашается «из соображений безопасности».

«Ни о чём не говорящая информация»

Многие проблемы, которые раздуваются на Западе, связаны с внутриполитической ситуацией в этих странах и призваны отвлекать внимание от проблем. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы с самого начали говорили, что многие проблемы, которые раздуваются и в США, и в Великобритании, и в некоторых других странах связаны с внутриполитической ситуацией. Чтобы отвлечь внимание своих граждан, избирателей, власти пытаются раздуть какую-то новую истерию», — заявил Чепа в беседе с RT.

Лондон использует тему Солсбери в качестве одного из инструментов информационной войны, добавил член Совета Федерации Игорь Морозов. Он заметил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает серьёзные проблемы с соглашением по брекситу, поэтому необходимо отвлечь общественное мнение от трений на политической арене.

«Информационная машина противостояния возвращается к сюжету о Петрове и Боширове. Но это вряд ли кого уже заинтересует, поскольку внимание британцев приковано к соглашению по брекситу. Это для них будущее страны, будущая жизнь. Это все те проблемы, с которыми им предстоит столкнуться. Поэтому такие манёвры Скотленд-Ярда не помогут Терезе Мэй выйти из практически патовой для неё ситуации», — заявил RT Морозов.

В преддверии сделки по брекситу

Публикация «новых» материалов по делу Скрипалей произошла на неделе, которая, по словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, является чрезвычайно важной для страны. Так, 25 ноября состоится экстренный саммит Евросоюза, который будет посвящён вопросу выхода Соединённого Королевства из ЕС.

На прошлой неделе Мэй утвердила черновой вариант сделки с Брюсселем, что привело к очередным отставкам в кабмине и новым трениям в парламенте.

Политолог Максим Жаров в разговоре с RT подчеркнул, что не удивлён появлению видеоматериалов с Петровым и Бошировым, поскольку дело об инциденте в Солсбери развивается параллельно с внутриполитическим кризисом в Великобритании.

«Правительство, прежде всего сама Тереза Мэй, сейчас вновь находится на грани отставки. Соответственно, идёт нагнетание в очередной раз истерики по этому поводу, и всё это действительно является необходимым фоном для ведущихся переговоров по брекситу с ЕС. В принципе, выход Британии из ЕС может быть либо отложен, либо он, может быть, даже не состоится, поскольку заговорили сейчас о повторном референдуме, который якобы надо проводить, чтобы подтвердить, действительно ли Великобритания желает выйти из ЕС», — сказал Жаров.