«Это не наша работа»: британская лаборатория не смогла установить происхождение применённого в Солсбери вещества

Эксперты секретной британской лаборатории в «Портон-Дауне» не смогли установить страну происхождения вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По словам главы исследовательского центра Гэри Эйткенхеда, правительство сделало выводы о стране-производителе нервно-паралитического газа, основываясь на «ряде других источников». При этом в лаборатории отрицают, что вещество могло быть взято у них. Эксперты считают, что выводы «Портон-Дауна» ничего не изменят, а британский премьер Тереза Мэй попытается обернуть ситуацию в свою пользу.

Специалисты британского исследовательского центра отравляющих веществ «Портон-Даун» не смогли доказать российское происхождение газа, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Sky News.

«Мы смогли установить, что это был «Новичок» (А-234. — RT), определить, что это боевое нервно-паралитическое вещество», — заявил Гэри Эйткенхед.

По его словам, специалистам не удалось установить, где именно было произведено вещество, а выводы о его происхождении сделали в Лондоне.

«Мы не установили точно происхождение, но предоставили научные сведения правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать обобщающие выводы», — заметил он.

Эйткенхед считает, что для установления страны-производителя необходимы «другие сведения», в том числе полученные разведкой.

«Наша работа — предъявить научные доказательства того, что именно собой представляет это нервно-паралитическое вещество. Мы установили, что оно принадлежит к этому семейству и имеет военное назначение. Но мы не работаем над поиском места его производства», — заявил Эйткенхед.

В МИД Великобритании подтвердили, что заключение было сделано на основании разведданных.

«Это только часть имеющихся у нас разведданных. Как говорила премьер-министр в ряде заявлений в палате общин после 12 марта, среди этих данных — наше знание о том, что в течение последнего десятилетия Россия исследовала пути разработки химвеществ, возможно, для убийств и в рамках этой программы произвела и хранила небольшое количество «Новичка»; данные о прежних убийствах, совершённых Россией, и наше заключение: Россия видит в некоторых бывших сотрудниках разведки мишени», — цитирует заявление МИД РИА Новости.

Эйткенхед также добавил, что произвести вещество «чрезвычайно сложно», в связи с чем, по его мнению, в этом может быть замешано государство. Но он не стал выдвигать версию, какое именно.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло считает заявление Эйткенхеда ответом, поддержавшим санкции европейских стран, которые могли потребовать доказательств вины России.

«Это ровным счётом ничего не изменит. Руководитель военной лаборатории снял с себя ответственность за определение страны происхождения «Новичка». Его специалисты определили химическую формулу, провели идентификацию и сравнения, а дальше передали эстафету правительству: «Мы больше ничего сказать не можем», — считает эксперт.

Reuters

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Утечку отрицают

Эйткенхед также отрицает предположения, что яд, которым могли отравить Скрипалей, был изготовлен в «Портон-Дауне»: «Нет абсолютно никаких шансов, чтобы что-то подобное было взято у нас или покинуло стены нашей лаборатории».

В то же время он не стал отвечать на вопрос, производилось ли вещество A-234 в лаборатории и могли ли там остаться запасы нервно-паралитического газа.

«Интересно, что они не определили происхождение, но точно знают, что это вещество было взято не у них. Откуда они это знают?» — прокомментировал заявление главы лаборатории бывший сотрудник Пентагона Майкл Малуф в эфире RT.

Ранее в России высказывались предположения, что яд А-234 мог быть разработан именно в «Портон-Дауне».

«Когда у вас есть нервно-паралитическое вещество или что-то ещё, вы сверяете его с определёнными образцами, которые есть в ваших лабораториях. А «Портон-Даун», как мы знаем, является крупнейшим военным объектом в Соединённом Королевстве, который занимается исследованиями химического оружия. И он находится всего в восьми милях от Солсбери», — заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью BBC, подчеркнув, что у него нет доказательств данной версии.

В «Портон-Дауне» это предположение с возмущением отвергли. В частности, Гэри Эйткенхед заявил о невозможности утечек токсичных веществ с территории центра. На его слова обратили внимание в российском посольстве в Лондоне. В дипмиссии подчеркнули: Эйткенхед косвенно признал, что какие-то отравляющие вещества на объекте разрабатываются, так как иначе нечему было бы «просачиваться».

Помимо этого в посольстве напомнили о словах главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который 19 марта заявлял, что у Лондона есть образцы А-234:

— Мы провели расследование так быстро, как смогли… Когда я посмотрел на свидетельства, я имею в виду выводы специалистов из лаборатории в «Портон-Дауне»…

— Значит, у них есть образцы? (вопрос журналиста. — RT)

— Да. И они в своих выводах были совершенно категоричны, — подчеркнул министр.

Ответ ОЗХО

Отметим, что параллельно с лабораторией в «Портон-Дауне» исследование образцов нервно-паралитического вещества ведут эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом, как ранее отмечал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, российских специалистов среди них нет.

«Наших специалистов в составе группы ОЗХО, находившейся в Англии, не было и нет… Группа экспертов организации уже вернулась в Гаагу, они привезли пробы, взятые в Англии, эти пробы разделены на некоторые части и сейчас анализируются в двух сертифицированных лабораториях ОЗХО», — заявил он 2 апреля.

К 4 апреля комиссия организации должна будет представить отчёт о результатах исследований. При этом её члены подчеркнули, что вначале он будет направлен Великобритании, а уже затем, возможно, России.

Между тем российская сторона накануне отправила ОЗХО список вопросов по делу Скрипаля. Среди них — какого рода помощь британская сторона запросила у ОЗХО и направлял ли Лондон дополнительную оперативную, медицинскую или правовую информацию по собственному расследованию. Помимо этого в Москве поинтересовались, какие материальные свидетельства предоставляли организации британцы.

В ОЗХО, в свою очередь, заявили, что смогут ответить на эти вопросы к концу дня 3 апреля.