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Это не народ
27 июля 2019, 21:39 • 86 • В России
Хорошо, что моя страна - не Египет, не Сирия, не Ливия или не Украина. Насмотрелся я на мирные протесты во всех этих странах и прекрасно отдаю себе отчет в том, что все эти сладкоголосые и длинноволосые борцуны за нашу и вашу свободу в час реального исторического перелома разбегаются по домам.
Потому что везде любой демократический, как им кажется, протест всегда перехватывается более организованной и радикальной силой. Будь то исламисты или националисты. Везде одно и то же.
Сначала елейные лозунги о свободе слова, волеизъявления и совести, а потом в одну ночь качественный состав протеста заменяется на суровых мужиков в телогрейках или куфиях. Которые пускают страну под откос. И прекраснодушные лозунги заменяются на требования шариата, запрета русского языка и декоммунизации со сносом всей исторической памяти вместе с ее монументами.
Хорошо, что у нас ничего не выйдет у тех, кто орет в центре столицы «Мусора - позор России» после кричалок «Полиция с народом». Вы сами себя отделили от народа, начав исподтишка швырять камни и бутылки в силовиков. И хорошо, что это всего 3500 человек. Статистическая погрешность в масштабе страны.
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