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Это не мы: Пентагон открестился от причастности к обрушению российского моста в Сирии

09 февраля 2018, 23:54  •  95 • Политика
В Минобороны США прокомментировали свою причастность к обрушению моста, построенного в Сирии российскими военными.
Представитель Пентагона Эрик Пэкон заявил, что США не имеют отношения к обрушению моста через Евфрат, построенного российскими военными в сентябре прошлого года.
По его словам, данное обвинение якобы "абсолютно не соответствует действительности". Пэхон назвал заявление "необоснованным и ложным", всячески открестившись от причастности к обрушению переправы.
Ранее Минобороны России сообщило, что на востоке САР в результате резкого повышения уровня воды был разрушен мост через Евфрат. В ведомстве добавили, что это произошло из-за "преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка", которая находится на контролируемой боевиками территории. Эти формирования подконтрольны международной коалиции во главе с США, пояснили в МО.

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