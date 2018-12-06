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«Это не молоко и не пиво»: «Нафтогаз» картинками доказал, что не «бодяжит» газ

06 декабря 2018, 20:09  •  150 • В мире
Пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter ответила на самые распространенные вопросы украинцев о газе и картинками наглядно доказала, что компания не «бодяжит» голубое топливо, потому что это - «не молоко и не пиво».
С приходом зимы и морозов вопросов у украинцев к «Нафтогазу» лишь прибавилось. Среди наиболее популярных - подозрение на то, что компания «бодяжит» газ, а сам огонь в конфорке горит не тем цветом - вместо голубого желтый или красный.
«Газ - это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», - невозможность «бодяжить» газ, буквально на картинках «Нафтогаз» доказал в своем Twitter.
Там же приведено сразу несколько объяснений, почему голубое топливо совсем не того цвета, а закипания чайника приходится слишком долго ждать.
Тут главное, чтобы до нарисованных очагов а-ля Буратино не дошло. А то с такими тарифами на газ, как на Украине, недолго разориться на отоплении.
Відповідаємо на найпоширеніші запитання:
Чи "бодяжать" газ?
Чому конфорка горить неправильно, колір газу не блакитний, а чайник довше закипає? pic.twitter.com/BIaYGl8Pzy
— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 6 декабря 2018 г.

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