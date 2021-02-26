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"Это не мое решение": Санду готова к отставке

26 февраля 2021, 12:05  •  152 • Политика
Майя Санду. Фото: Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Новая президент Молдавии пойдет на все ради досрочных выборов в парламент
Молдавию лихорадит из-за проивостояния между президентом Майей Санду и депутатами из-за невозможности договориться по кандидатуре премьер-министра страны. В связи с этим новая глава государства выразила согласие на проведение референдума о ее отставке.
Тем самым она дала понять, что готова на все ради досрочных выборов в парламент. Лидер Республики берет на себя ответственность и пойдет дальше – "до референдума, чтобы предоставить гражданам право решить эту проблему".
Нарушением Конституции и демократических принципов такая позиция не является, добавила Санду. И отметила: "Это не мое решение. Я просто хочу создать условия, чтобы граждане решали".
Президент отказалась предлагать нового кандидата на должность главы правительства, Это приведет к роспуску парламента и проведению досрочных выборов.
Между тем приближается срок, когда депутаты обязаны утвердить новый кабмин. И, возможно, гражданам придется решать судьбу парламента на референдуме.
Вследствие этого Санду, по ее же словам, могут обвинить в нарушении законодательства. Но глава государства уверена, что, поскольку граждане решение будут решать, распускать парламент или нет, все нормы соблюдены.
Ранее Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра Молдавии, вакантный с декабря прошлого года, кандидатуру Натальи Гаврилицы – ее преемницы на посту вице-председателя партии "Действие и солидарность". И поручила ей не только подобрать министров, но и разработать программу правительства, основанную на экономическом развитии страны и "очистке государственных институтов от коррупции".
Тем временем Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova сформировали большинство ипредложили назначить главой кабмина бывшую министра финансов Марианны Дурлештяну. Договориться депутатам и президенту так и не удалось.

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