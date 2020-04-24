«Это не иконы, никакого прославления»: В РПЦ объяснили, зачем храм Минобороны украсили мозаикой с Путиным и Сталиным

В соцсетях опубликованы фото из строящегося Главного храма Вооруженных сил России. В объективы попали фрагменты мозаики с групповыми сценами, где угадываются изображения президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина. Также там изображены другие российские чиновники и силовики. Оказалось, это исторические сюжеты - например, «Бескровное возвращение Крыма».

Или еще есть в храме напоминание и о других исторических событиях. Например, парад Победы 1945 года. Там на фоне маршалов и красноармейцев виден «отец народов» Иосиф Сталин.

В церкви уже подтвердили — фото не фейк. Но для чего это нужно?

«КП» объяснил председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин.

- Никакого акцента на этих изображениях нет. Просто в гуще народа находятся несколько изображений, связанных с теми людьми, которые принимали эти непростые решения и избавили народ Крыма от кровопролития, - сказал Отец Леонид. - Никакого прославления, особого выделения их нет. Они находятся на подобающем месте: это не иконы, ничего такого. Просто историческая память, которая там имеет место, ведь храм посвящен воинской славе и всему тому, что связано с защитой Отечества. Крым – это одна их страниц, которой можно гордится. Там изображены люди, которые взяли на себя ответственность за народ Крыма, который мог бы быть уничтожен в той политической ситуации.

Внутренние украшения Главного храма Вооруженных сил России. Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Батюшка напомнил, что изображать правителей в храмах — нормальная церковная практика.

- София Константинопольская – изображение императора Михаила и царицы Евдокии, которые были ктиторами этого храма (ктитор - лицо, выделившее средства на строительство или ремонт православного храма или монастыря, - прим.ред.) Вообще ктиторское направление было очень распространено в русской православной церкви, и в греческой. В Греции даже больше, - отметил он.

Отец Леонид объяснил, почему в храме есть изображение Сталина.

- Оно не изображает Сталина как личность, и изображает его портрет, который в руках несет красноармеец. Если вы вспомните, то на параде Победы можно было насчитать более сотни его портретов. Заметьте, мы не стали изображать его на трибуне как верховного главнокомандующего того периода. Но, как бы то ни было, не изобрази мы его вообще, сложилось бы впечатление, что Победа состоялась совершенно вне этой личности, что было бы исторической ложью. А Церковь не может заниматься ложью, - сказал он.

СПРАВКА

О начале строительства Главного храма Вооруженных сил России Минобороны объявило в сентябре 2018 года. По высоте он должен стать третьим православным храмом в стране, уступая лишь храму Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевскому собору (101,5 м). Его открытие запланировано к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.