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Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предательстве экс-министра
02 марта 2022, 08:05 • 871 • Политика
В МИД России назвали три показательных факта, без намёков говорящих о предательстве экс-министра иностранных дел нашей страны Андрея Козырева. Многие могли об этом не знать, ввиду того что о ситуации не говорили публично.
Отметим, что ранее в своём Twitter-аккаунте бывший глава МИД России Козырев призвал русских дипломатов уйти в отставку и не поддерживать освободительную спецоперацию в Донбассе и на Украине.
По данным источника в МИД России, рекомендуя нашим дипломатам "сдаваться", "Козырев знает, о чём говорит, из собственного опыта". В беседе с ТАСС источник рассказал три говорящих об экс-дипломате факта: во-первых, коллеги всегда стыдились того, что работали с Козыревым, во-вторых, его имя считается в МИД нарицательным и ассоциируется со сдачей позиций.
"Оно вошло в дипломатический лексикон как "козыревщина" и является синонимом предательства", - уточнил собеседник.
В-третьих, в связи с предыдущими двумя пунктами за 20 лет существования Дня дипломата коллектив и ведомство ни разу не поздравили Козырева с праздником.
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